Минтай у сметанному соусі з маринованими огірками: готуємо пісну страву
Таку рибу можна їсти як самостійну страву або подавати з будь-яким гарніром.
Під час Великого посту на столі однією з найчастіших страв стає риба в будь-якому вигляді: смажена, запечена, котлети з риби або юшка. Тому хочемо поділитися з вами рецептом запеченого минтая в сметанному соусі з маринованими огірками з блогу "Консервація і кулінарія".
Минтай у сметанному соусі з маринованими огірками
Інгредієнти:
- минтай — 400 г;
- сметана — 150-180 г;
- огірки мариновані — 100 г;
- кріп;
- часник сушений (гранульований) — 0,5 ч. л;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Минтая почистити та порізати середніми шматочками. Посолити та поперчити за смаком. Викласти рибу у форму для запікання.
Мариновані огірки натерти на дрібній тертці. Кріп дрібно порубати.
З'єднати сметану, сушений часник, кріп та огірки. Перемішати соус і розподілити його рівномірно поверх шматочків минтая. Накрити, помістити в холодильник і дати 1-1,5 години промаринуватися.
Духовку розігріти до 180-190 градусів і відправити туди форму з рибою. Запікати минтай 30-35 хвилин.
Таку рибу можна їсти як самостійну страву або подавати з будь-яким гарніром.
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