Пряталась от камер: Канье Уэст и Бьянка Цензори отправились поздним вечером за фастфудом

Жена рэпера, известная своими скандальными ансамблями, прятала лицо и не хотела, чтобы ее снимали.

29-летняя Бьянка Цензори, жена рэпера Канье Уэста, немало удивила очевидцев, которые заметили ее вместе с мужем поздним вечером возле ресторана быстрого питания Raising Cane's Chicken Fingers в Бербанке. Обычно раскованная и выбирающая смелые наряды, в этот раз она скрывала лицо от камер, сидя в меховой шапке на пассажирском сидении авто, которое вел музыкант, пишет Daily Mail.

В свою очередь Уэст традиционно надел черную одежду и солнцезащитные очки, несмотря на то, что на улице и так было темно.

Бьянка в последнее время одевается настолько откровенно, что из Австралии даже прилетела ее мать Александра, которая решила, что дочери нужна помощь. Если во время ее приезда девушка одевалась более-менее скромно, то сразу после того, как миссис Цезори вернулась в Мельбурн, ее дочь начала одеваться еще более откровенно. Она появлялась на публике в полностью прозрачных вещах без белья. Последнее, кстати, и вовсе практически исчезло из ее гардероба.

Теперь уже отец Бьянки требует от Канье, чтобы тот прилетел к нему в Австралию на серьезный разговор. Лео Цензори недоволен результатами поездки своей жены и хочет лично поговорить с зятем.

Зная горячий нрав своего отца, его дочь старается не допустить того, чтобы муж отправился на эту встречу.

По словам друзей, Канье специально так одевает свою жену, чтобы продвигать собственный бренд одежды, который должен составить конкуренцию очень успешному бизнесу его бывшей жены Ким Кардашьян. Бьянка совершенно не против этого и даже получает удовольствие от подобного перфоманса, утверждают источники из окружения пары.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори заверила родных и друзей в том, что она знает, что делает, и контролирует ситуацию.