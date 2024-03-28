Деми Мур в золотистом костюме снялась для глянца (фото)
Стилист знаменитости позировал вместе с ней и рассказал о работе с известной клиенткой. Брэд Горески помогает одеваться Деми с 2008 года.
61-летняя американская актриса Деми Мур снялась для голливудского глянца вместе со своим стилистом. Снимками знаменитость делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.
"Празднуем единственного и неповторимого Брэда Горески на обложке выпуска Hollywood Reporter "Сильные стилисты"", — написала бывшая жена Брюса Уиллиса.
The Hollywood Reporter накануне назвал 25 лучших стилистов шоу-бизнеса.
Для свежего выпуска было представлено пять разных обложек, на которых пять лучших стилистов позировали со своими клиентами-суперзвездами.
Деми Мур снялась со своим давним стилистом Брэдом Горески, с которым она работает с 2008 года.
Карди Би позировала со своим стилистом Коллином Картером, а Эмили Блант с Джессикой Пастер.
Деми Мур и Брэд Горески надели Tom Ford для фотосессии The Hollywood Reporter, демонстрируя костюмы бронзового оттенка и рубашки на пуговицах.
Брэд рассказал изданию, что он начал работать на Деми в 2008 году, после того, как они сначала познакомились, когда она работала ассистентом у Рэйчел Зои.
Стилист рассказал о ее наряде в январе 2024 года, который Мур надела на премьеру "Вражда: Капоте против лебедей" в Нью-Йорке. Кинозвезда тогда продемонстрировала черно-белое платье-лебедь от Balmain, в которое, по его словам, влюбилась во время примерки.
"Я мог сказать, что она чувствовала себя красивой и могущественной. Я думаю, что платье говорит само за себя — оно было веселым, игривым и одновременно элегантным", — признался Горески.
Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей и внучку.
Также Фокус писал о болезни дочери Деми Мур.