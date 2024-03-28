Обыски у известного рэпера неожиданно расстроили режиссера Ридли Скотта

Скотт живет по соседству с Шоном "Дидди" Комбсом, так что обыски у рэпера отразились и на нем. Ридли Скотт даже не мог попасть домой.

Известный режиссер Ридли Скотт был расстроен обыском у Шона "Дидди" Комбса. Но вовсе не потому, что он связан с секс-скандалом, который и инициировал обыск у рэпера. Просто Скотт живет по соседству. И полицейские фургоны перекрыли улицу. А толпы зевак внесли сумятицу в этот район Ло-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

Ридли Скотт, похоже, был расстроен рейдом на особняк соседа Дидди в Лос-Анджелесе за 40 миллионов долларов, поскольку он не смог попасть домой.

Проезжая по улице на своей Toyota Prius, 86-летний двукратный обладатель премии "Эмми" выглядел обеспокоенным, увидев толпы зевак и журналистов на своей улице.

Готовясь подъехать к своей подъездной дороге в Холмби-Хиллз, режиссер проехал мимо нескольких сотрудников правоохранительных органов и участка, перегороженного желтой лентой.

Он даже поинтересовался у одного из полицейских, что происходит у него по соседству.

Дидди в настоящее время находится в центре исков о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и исках о сексуальном насилии.

Обыски у Дидди

Во вторник музыкальный магнат был замечен в аэропорту Майами через несколько часов после рейдов Национальной безопасности на его особняки в Майами и Лос-Анджелесе.

Сообщается, что Дидди был допрошен сотрудниками таможни в аэропорту Майами-Опа Лока — примерно в 15 милях к югу от места расследования в его доме — около 18:00 по местному времени.

Это последовало за подозрениями в том, что магнат бежал из страны, когда его частный самолет LoveAir LLC Gulfstream 5 был обнаружен летевшим на Антигуа.

Свидетели видели Комбса, который прогуливался со своей свитой по аэропорту. Но он не был задержан или взят под стражу.

Дидди в аэропорту

Но был арестован некий Брендон Пол, которого называют наркодилером рэпера. Также наручники надели на сыновей Дидди. Но позже их осовободили.

Из домой Шона Комбса полицейские вынесли целые мешки и коробки с надписями "улики".

Шон "Дидди" Комбс входит в число самых влиятельных хип-хоп продюсеров и руководителей последних трех десятилетий.

Ранее известный как Puff Daddy, он построил одну из крупнейших империй хип-хопа, проложив путь нескольким организациям, связанным с его знаменитым именем.

Он является основателем Bad Boy Records и трехкратным обладателем "Грэмми". Так же в свое время его протеже были Джастин Бибер и Ашер. И старые интервью певцов появились в соцсетях. Комментаторы назвали их "пугающими".