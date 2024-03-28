Королевская семья Норвегии представила пасхальную открытку (фото)

Для кадра позировали сам король, его жена, сын, невестка и внуки. Они поздравили поклонников с наступающими праздниками.

Королевская семья Норвегии представила пасхальную открытку 2024 года. Снимком делится аккаунт роялов в Instagram.

"Королевская семья желает всем действительно хорошей Пасхи. Королевская чета и семья наследного принца собрались в Bygd ø Kongsg ård в начале Пасхальной недели", — отметили представители монаршей семьи.

Король Норвегии Харальд V позировал для весенней открытки с женой Соней, сыном Хоконом, внучкой Ингрид Александрой и внуком Сверре Магнусом. Кронпринцесса Метте-Марит также присоединилась к семье, ведь съемку для рождественской открытки она пропустила из-за ковида.

Вся семья гармонировала между собой в светлых и зеленых тонах. Король и королева сидели на стульях спереди, а их наследники стояли позади.

Королевская семья Норвегии

"Поздравляем нашу большую королевскую семью с Пасхой", "Желаем вам того же, всего наилучшего для нашего очаровательного монарха, всего наилучшего и нашему дорогому Харальду. Счастливой Пасхи!" — пишут в комментариях поклонники королевской семьи.

Кронпринцесса Метте-Марит — будущая королева Норвегии. Они с кронпринцем Хоконом воспитывают троих детей.

Кронпринцесса Метте-Марит

Напомним, кронпринцесса Метте-Марит отреагировала на новости о раке у Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о проблемах со здоровьем у короля Харальда.