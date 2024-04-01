Дядя Кейт Миддлтон публично похвалил племянницу

Гэри Голдсмит часто дает комментарии о своей знаменитой племяннице и других членах королевской семьи. Впрочем, накануне он трогательно высказался о принцессе Уэльской.

Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит сказал, что его племянница "невероятно хорошо" справилась с объяснением своего диагноза рака, в интервью испанскому шоу ¡De Viernes!

"Я связался со своей сестрой Кэрол [Миддлтон], чтобы убедиться, что с моей племянницей все в порядке. Я считал, что Кейт справилась с этим невероятно хорошо, особенно в такой сложной и непростой ситуации. Я не знаю никого другого, кому приходилось иметь дело с чем-то подобным, иметь дело со своими детьми, а затем давать объяснения национальным и международным СМИ в таком публичном сценарии", — отметил британский предприниматель.

Дядя Кейт Миддлтон Фото: Getty

22 марта 2024 года принцесса Уэльская после недель спекуляций объявила в видеообращении, что у нее диагностировали рак после плановой операции на брюшной полости в январе. Сейчас она проходит "профилактическую химиотерапию".

"Конечно, это стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы обработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это заняло время. Мне понадобилось время, чтобы выздороветь после серьезной операции, чтобы начать свое лечение", — пояснила жена будущего короля Великобритании, добавив, что наибольшие усилия ушли на объяснение детям, что с ней все будет хорошо.

Последнее публичное появление Кейт Миддлтон на Рождество 2023 года Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям всячески поддерживает жену в трудные времена.

Также Фокус писал о реакции родителей Кейт Миддлтон на болезнь дочери.