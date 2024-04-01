Ребел Уилсон рассказала, почему Адель ненавидит ее

Вскоре выйдут мемуары актрисы. В книге она рассказывает о похудении и взаимоотношениях с известными людьми.

44-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон считает, что певица Адель, 35, "ненавидит" ее — все из-за того, что люди "путали" их друг с другом в свое время. Об этом пишет Us Weekly.

Звезда экрана сделала это утверждение в своих будущих мемуарах Rebel Rising ("Восстание Ребел"), согласно отрывку, полученному изданием.

"Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их большими размерами в этой книге, поэтому я должна быть осторожной в своих словах. Вот почему, я думаю, Адель ненавидит меня", — написала Ребел в книге, которая появится на полках уже в начале апреля 2024 года.

Адель Фото: Getty Images

"Был момент, когда она была больше, и некоторые люди путали нас друг с другом", — продолжила Уилсон, отметив, что она делала предположения относительно английской певицы.

Ребел Уилсон с мемуарами

"Честно говоря, я никогда ее не спрашивала", — добавила актриса комедийных фильмов.

Ребел Уилсон Фото: коллаж Фокус

Ребел также призналась, что встречалась с Адель на нескольких мероприятиях. Однако, когда она пыталась подойти к ней, артистка якобы "всегда быстро" отворачивалась.

"Будто моя толстость могла бы сказаться на ней, если бы я была рядом с ней больше, чем тридцать секунд", — пошутила актриса.

"Ей не нравилось, когда ее сравнивали с "Толстой Эми"", — считает автор мемуаров, имея в виду своего культового персонажа из франшизы "Идеальный голос".

Отметим, что Адель пока никак не отреагировала на слова Уилсон.

Напомним, как Ребел Уилсон сбросила 36 килограммов.

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