Королева Камилла выбрала особую брошь во время пасхальной службы (фото)

В свое время реликвия принадлежала королеве Елизавете II и королеве Марии. Ее довольно редко показывают публике.

Королева Камилла продемонстрировала на публике особую брошь, когда посетила пасхальную службу с королем Чарльзом III. Снимками делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

"Король и королева, герцог и герцогиня Эдинбургские, Королевская принцесса и другие члены королевской семьи были сегодня на пасхальной службе Маттинов в часовне Святого Георгия", — отмечают представители семьи.

Жена британского суверена продемонстрировала брошь, которую довольно редко видит публика.

Королева Камилла и король Чарльз III

Брошь с бриллиантом, сапфиром и изумрудом изначально принадлежала королеве Марии (в начале 1900-х).

Впоследствии реликвию унаследовала королева Елизавета II, которая носила ее лишь несколько раз. Например, когда позировала для книги Анжелы Келли "Одевая королеву", празднуя свой бриллиантовый юбилей на престоле в 2012 году.

Королева Камилла продемонстрировала особую брошь

Жена Чарльза III время от времени выходит на публику с аксессуарами, которые ранее принадлежали покойной королеве Елизавете II или другим предкам. Например, в феврале 2024 года она продемонстрировала брошь "Хрустальная скала", которая когда-то принадлежала королеве-матери Елизавете.

Напомним, король Чарльз ІІІ впервые вышел на публику после новостей о своей борьбе с раком.

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