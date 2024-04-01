Крестная и подруга Елены Зеленской Елена Кравец рассказала о недавней встрече с Первой леди (видео)

Елена Кравец радостно рассказала о долгожданной встрече с Еленой Зеленской. Подруги не виделись почти три года.

Крестная мать и подруга Первой леди Елена Кравец рассказала о первой за три года встрече с Еленой Зеленской. Об этом актриса рассказала в программе ТУР ЗВЕЗДАМИ на Люкс ФМ.

Как оказалось, Елена Кравец пришла на запись своей старшей дочери Марии, которая стала ведущей подкаста с Еленой Зеленской. Их встреча длилась недолго, однако Елена Кравец радостно рассказала, что впервые за много лет обняла Елену. Елена Кравец не вдавалась в подробности разговора, рассказала только о том, что они поговорили о детях и разошлись.

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"Недавно, после трех лет как мы не виделись, произошла такая возможность, моя Маша, дочка, она была ведущей подкаста снятого в рамках программы "Ты как" и героинями этого подкаста была 7-летняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись, как дети и все", — радостно рассказала Елена Кравец.

Стоит отметить, что еще в начале февраля, Елена Кравец в одном из своих интервью призналась, что с начала полномасштабной войны в Украине она не общается и не видится с семьей Зеленских. Все потому, что жизнь всех украинцев резко изменилась с событиями, которые в стране, а семье Зеленского не менее сложно чем другим. Тогда Елена Кравец призналась, что очень скучает по друзьям, но она верит, что после войны, они обязательно встретятся.

00:56 Кравец о встрече с Зеленской

Напомним, ранее мы писали, Елена Кравец призналась, общается ли с актерами "Квартала 95" и вернется ли еще в их состав. Кроме этого, Елена Кравец откровенно призналась, делала ли пластические операции.