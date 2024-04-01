Вам нельзя: пластический хирург назвал 10 главных противопоказаний к операции

Индустрия красоты поддерживает стремление женщин к идеальности, поэтому благодаря пластической хирургии можно быстро получить нос любой формы, большую грудь и идеальный животик. Однако для кого-то мечта может навсегда остаться лишь мечтой, но вовсе не из-за стоимости операции. Эксклюзивно для Фокуса пластический хирург Виктор Кемкин назвал разновидности противопоказаний к пластической операции.

Современная пластическая хирургия становится более доступной, разнообразной, безопасной и привлекательной. Если раньше позволить себе подобные операции могли только звезды или очень состоятельные люди, то сегодня практически любой может прибегнуть к помощи пластики. Однако кроме денег и возможностей на пути к заветной мечте получить идеальное лицо могут стать противопоказания к пластической операции. Фокус спросил у известного пластического хирурга, онкохирурга Виктора Кемкина, кому и при каких условиях может быть отказано в проведении пластики.

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"Вопреки распространенному мнению, в погоне за идеальным лицом и телом не все решают деньги и желание пациента, ведь есть целый ряд противопоказаний, которые станут отказом со стороны пластического хирурга", — говорит Виктор Кемкин.

Фото: Freepik

Пластический хирург отметил, что противопоказания делятся на абсолютные (постоянные), относительные (временные), не медицинские и индивидуальные.

К абсолютным противопоказаниям относят:

несовершеннолетие (исключение — отопластика, она разрешена с 5 лет);

беременность и период лактации

злокачественные новообразования;

некомпенсированная гипертоническая болезнь;

сахарный диабет в стадии декомпенсации;

склонность к келоидозу;

заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации;

гемофилия;

аллергия на медикаментозные препараты;

психиатрические и неврологические заболевания: БАР (в стадии мании), дисморфофобия, диссоциальное расстройство личности, шизофрения и др.

Временные противопоказания:

Менструация (и предменструальная неделя).

Пациенту необходимо подготовиться: сбросить вес или набрать.

Прием некоторых лекарственных препаратов — обсуждается отдельно на консультации.

Грипп, ОРВИ, ОРВИ.

Компенсированный сахарный диабет.

Многолетняя никотиновая зависимость.

Общая слабость организма (например, недавно пациент перенес другую операцию);

Пожилой возраст (более 65 лет).

"В этой ситуации врач смотрит по анализам, насколько пациент готов к операционному вмешательству", — отмечает пластический хирург.

Фото: Freepik

Однако противопоказания могут быть не только медицинского характера. К не медицинским противопоказаниям относятся:

Нереалистичные ожидания пациента.

Пациент настаивает на операции, которая ему не поможет, а то и ухудшит текущую ситуацию.

Операционное вмешательство объективно не требуется.

Пациент нуждается в помощи другого специалиста (например, он хочет ринопластику, хотя изначально ему нужна помощь ЛОРа).

Индивидуальные причины отказа.

"Подобные моменты противопоказанием не являются, но могут стать для пластического хирурга красным флагом. Например, хамство, некорректное поведение, попытки оказать давление на врача, манипуляции и шантаж, триангуляция (когда пациент считает, что он лучше знает, что ему делать). Подобный перечень свидетельствует о том, что пациент воспринимает врача как обслуживающий персонал. В таком формате невозможно построить адекватное общение и лечение", — говорит Виктор Кемкин.

Фото: Freepik

Эксперт отмечает, что у некоторых пациентов довольно несерьезное отношение к операции, по принципу, "я же здоровый, а буду еще и красивый". Из-за такого подхода пациент может игнорировать консультации, опаздывать на операцию, не соблюдать правила подготовки к операции, пропускать осмотры и перевязки, игнорировать врача во время реабилитации, нарушать правила реабилитации.

"Если такое инфантильное отношение выявлено перед операцией, пациент может получить отказ, даже имея идеальные анализы на руках. Если уже после операции — то проводится серьезный разговор о возможных последствиях", — говорит пластический хирург.

Итак, перед тем, как начать мечтать о кардинальном перевоплощении, стоит посетить проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что вы не имеете серьезных противопоказаний к хирургическому вмешательству.

"В случае, если выявлены противопоказания и мы с анестезиологом отказываем пациенту, я успокаиваю их, ведь мы обнаружили проблему, а значит будет возможность как можно быстрее заняться своим здоровьем. Ведь красота — это не только внешняя оболочка, но и общее состояние здоровья!", — отмечает Виктор Кемкин.

Напомним, липосакция — это "волшебная таблетка" от лишнего веса или временный результат.

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