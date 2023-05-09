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Демография и демократия. Восемь больших задач для Украины

Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован выделил те задачи, решением которых должна заниматься Украина прямо сейчас.

Владислав Рашкован
Заместитель исполнительного директора МВФ
Фото: pexels.com | Будущее Украины закладывается уже сейчас

Мне кажется, что перед нами сейчас одновременно стоят несколько важных больших задач:

  1. Выиграть войну против агрессора, включая обеспечение гарантий безопасности и справедливости (через международный трибунал для преступников) после войны и получение компенсаций для восстановления страны.
  2. Пока страна воюет, обеспечивать наличие финансовых ресурсов (в том числе от доноров) для поддержания макрофинансовой стабильности в стране и для fast recovery.
  3. Построить устойчивую и эффективную институциональную архитектуру для полноценного восстановления страны.
  4. Обеспечить верховенство права в Украине.
  5. Провести структурные и институциональные экономические реформы для модернизации страны и общества и более устойчивой и инновационной экономики.
  6. Понять, что демографические проблемы будут основными после войны и начать их решать уже сейчас.
  7. Обеспечить более устойчивую демократизацию общества и развитие гражданского общества.
  8. Построить основы для ускорения вступления в ЕС (и НАТО).
Одержать победу — это далеко не все, что предстоит сделать Украине
Фото: Getty Images

Что я упустил?

Какой из этих задач занимаетесь именно вы?

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