Ходят в кино не для того, чтобы учить язык: почему не стоит отменять дубляж в украинских кинотеатрах
В кинотеатр люди ходят для того, чтобы расслабиться и получить удовольствие от зрелища. Но если, как предлагает законопроект об английском языке, будет ликвидирован украинский дубляж, никакого удовольствия не останется, убеждена телеведущая Ольга Лень.
Скажу вам очень простую вещь. Люди ходят в кино, чтобы насладиться красивой картинкой на экране. Всевозможные три и четыре D — это аттракцион. Нормальный посетитель современного кино за "Аватар" с субтитрами в мусорку выбросит и будет прав. Сейчас даже ходят, чтобы тактильно прочувствовать. Это зрелище. Деньги платят за это в первую очередь. Особенно на блокбастерах, а они и являются центром киноиндустрии.
Платят за билет в кино не для того, чтобы высматривать субтитры на экране. И не для того, чтобы языки учить. Для этого билет в кинотеатр никто покупать не будет. Хочется спросить людей, которые рассказывают о прекрасных субтитрах — вы когда последний раз в кино ходили? А детей в кинотеатр когда-то водили? А за границей фильмы смотрели в кинотеатрах или по телевизору? Где вы этой дичи набрались? Из какого сферического вакуума?
Если тебе надо читать, а не слушать и смотреть, то есть интернет, большой телевизор дома и можно делать это, не вставая с собственного дивана.
Поэтому решение абсолютно глупое. Оно лишь уничтожит целую отрасль, кучу людей лишит работы и окончательно добьет отечественный кинопрокат. И вернет украинского зрителя к российским торрентам и российскому кинопространству.
АПД. Только что поняла, кто топит за субтитры в украиноязычном пузыре. Это люди, которые реально не ходили в кинотеатры последние 10 лет. Все смотрели в пиратских копиях на компах. Экономили на билетах. Поэтому просто не знают, что субтитры и стереоэффекты — это вещи, которые невозможно совместить.