Россия готовит удар 24 августа. О чем говорит "ракетное молчание" врага в последние дни

В последнее время Россия практически отказалась от тактики ракетных ударов, сосредоточившись на 'шахедах'. Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что это недаром, что идет накопление ракет...

Никто не сомневался, что в ночь на 12 июля Россия организует очередной налет дронов-камикадзе Shahed-136.

В этот раз по Украине было задействовано 15 дронов, из которых 11 было сбито. В свою очередь, ракет как не было, так и нет. Что с ними не так?

Но вернемся к Shahed-136.

С 1 по 12 июля РОВ задействовали в Украине 81 дрон-камикадзе. За тот же период в июне РОВ использовали 79 дронов. В свою очередь, в мае было применено 98 Shahed-136.

В июле главным оружием воздушного российского террора стали "шахеды"

Фактически, в то время, как применение ракет минимизировано в первой половине июля, дроны-камикадзе используются стабильно.

Что же касается ракет, то их минимальное применение в ходе обстрелов в начале июля говорит не столько об отсутствии их как таковых или проблемах производства, сколько о накоплении БК. Особенно авиационных КР Х-101/555, отсутствие в ходе обстрелов которых наблюдается с 24 июня.

Это исключительно мой вывод, но, как мне кажется, РОВ готовятся к августу, особенно ко Дню Независимости Украины. Так это или нет, увидим в ближайшие дни, но факт остается фактом — значительная пауза в применении ракет при любых планах врага говорит именно о накоплении.

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