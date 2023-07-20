Террор с намеком на мир. Как Россия ударами по Одессе и Николаеву склоняет Украину к переговорам
Смысл замысла России в обстрелах украинских портов является сугубо политическим, убежден военный обозреватель Александр Коваленко. Таким образом Кремль хочет посадить Украину за стол переговоров
Начинает прорисовываться цель российских ударов по Одессе. Понятно, этот террор связан с разрывом "Зерновой сделки", но в чем суть ударов по городу, который был основным зерновым хабом? Суть проста — возобновление зернового диалога, но на условиях России.
Причем не просто на условиях России, а при непосредственном прямом контакте Киева и Москвы. Ведь "Зерновое соглашение", как таковое, заключалось между Украиной, Турцией и ООН. В этом треугольнике места России не было. Да, она там тоже что-то подписывала с ООН и Турцией, но юридически российский статус в соглашении был номинальным.
Теперь же Россия хочет другого статуса в этом соглашении и пытается добиться его заключения единственным ей известным методом — террором. Но и это на самом деле еще не конечная цель террористов.
По сути, если России удастся принудить Украину пойти на такое соглашение, через двусторонний контакт, пусть и с участием ООН и Турции, для Москвы это станет первым шагом в попытке принудить Киев к диалогу о "перемирии", так критически необходимого российским оккупационным войскам.
То есть многоходовка Кремля предельно понятна — через террор заставить Украину пойти на первую, казалось бы, не столько критически важную сделку, а через нее, принудить к тому, чего оккупанты добиваются с 2022 года, чтобы в период паузы восстановить и накопить силы.
Бесспорно, ни на какие переговоры с оккупантами нельзя идти. Они слабеют и чувствуют это, пауза им критически нужна и не имея возможности заставить мир напрямую, они ищут обходные пути. Но эти обходные пути и террор лишь подчеркивают плачевность и конвульсивность положения террористов.