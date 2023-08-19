Полезный завтрак на уик-энд. Как приготовить сбалансированное "зеленое" блюдо с селедкой и салом

Если у вас на выходных есть время для приготовления — причем совсем немного! — стоит попробовать блюдо, которое предлагает кардиолог Наталья Цыганкова . В нем — много зелени и овощей, а также блины из творога и отрубей, селедка и, конечно, сало!

Полезный завтрак в выходной день, когда есть время готовить!

Вместо хлеба — блинчик:

2 яйца, 2 стол. ложки творога, 3 стол. ложки отрубей, побольше любой измельченной зелени (у меня петрушка и листочек сельдерея), соль, перец по вкусу.

Получаем 2 хорошеньких блина, поджаренных по несколько минут с обеих сторон на оливковом масле, на порцию — 1.

Зеленый салат плюс томаты, оливки.

Салат из свеклы с измельченными грецкими орехами.

Сельдь (по содержанию полезных веществ никак не уступает лососю).

И кусочек нашего украинского сала, которое привезли из Украины и которое так хорошо поднимает настроение, потому что это наше, свое…

Ну, куда же без нашего украинского сала! Фото: "Спутник"

На десерт кофе с козьим сыром

Посчитала, конечно же, примерно — и у меня получилось 547 калорий и главное, это соотношение:

белки — 25% (яйцо, сыр, сельдь, орехи).

жиры (полезные — оливковое масло, сало, орехи) — 30%

углеводы — 45% (также полезные, отруби, овощи — а все это клетчатка).

Хороших выходных, приятного аппетита и будьте здоровы!

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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