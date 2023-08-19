Полезный завтрак на уик-энд. Как приготовить сбалансированное "зеленое" блюдо с селедкой и салом
Если у вас на выходных есть время для приготовления — причем совсем немного! — стоит попробовать блюдо, которое предлагает кардиолог Наталья Цыганкова. В нем — много зелени и овощей, а также блины из творога и отрубей, селедка и, конечно, сало!
Полезный завтрак в выходной день, когда есть время готовить!
Вместо хлеба — блинчик:
2 яйца, 2 стол. ложки творога, 3 стол. ложки отрубей, побольше любой измельченной зелени (у меня петрушка и листочек сельдерея), соль, перец по вкусу.
Получаем 2 хорошеньких блина, поджаренных по несколько минут с обеих сторон на оливковом масле, на порцию — 1.
Зеленый салат плюс томаты, оливки.
Салат из свеклы с измельченными грецкими орехами.
Сельдь (по содержанию полезных веществ никак не уступает лососю).
И кусочек нашего украинского сала, которое привезли из Украины и которое так хорошо поднимает настроение, потому что это наше, свое…
На десерт кофе с козьим сыром
Посчитала, конечно же, примерно — и у меня получилось 547 калорий и главное, это соотношение:
- белки — 25% (яйцо, сыр, сельдь, орехи).
- жиры (полезные — оливковое масло, сало, орехи) — 30%
- углеводы — 45% (также полезные, отруби, овощи — а все это клетчатка).
Хороших выходных, приятного аппетита и будьте здоровы!
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