У России нет запаса ракет. Что получается, если внимательно посчитать запуски последних месяцев
Блогер Роман Шрайк подсчитал количество российских ракетных пусков в последние месяцы. И пришел к выводу: враг выстреливает примерно столько же, сколько и производит — а значит, никакого стратегического запаса ракет у него нет
Подсчет ракет. Итоги сентября
Атаки с количеством ракет больше 10
- 17.09 — 10 ракет;
- 18.09 — 17;
- 21.09 — 47;
- 25.09 — 14.
Всего 4 сравнительно крупные атаки. В августе таких было 3, в июле — 6, в июне и мае — 8.
По месяцам
- октябрь — 191 ракета;
- ноябрь — 183;
- декабрь — 236;
- январь — 94 (72);
- февраль — 111 (95);
- март — 78 (48);
- апрель — 27 (23);
- май — 205 (154);
- июнь — 213 (160);
- июль — 159 (89);
- август — 131 (110);
- сентябрь — 117 (92).
В скобках указано количество ракет Калибр, Х-101/555, которые обычно являются основой массовых залпов. С-300 в эту статистику не входят.
Мои соображения
В предыдущем посте про ракеты я описывал, как вижу логику обстрелов с прошлого октября, прочитайте, если пропустили.
В сентябре было выпущено 92 ракеты Калибр и Х-101/555, в августе — 110, июле — 89.
Это снова косвенно свидетельствует о правильности моих расчетов, что РФ производит 90-100 таких ракет в месяц. И соответствует гипотезе, что с июля Россия выпускает примерно такое же количество ракет, что и производит, то есть работает в режиме "произвел — запустил".
Также скажу, что раз нет резкого уменьшения использования этих ракет, значит, нет и накопления дополнительных запасов под "обстрелы отопительного периода". Иначе мы должны считать, что производство этих ракет ушло выше уровня 100 ракет в месяц, а оснований для этого пока нет.