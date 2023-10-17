У России нет запаса ракет. Что получается, если внимательно посчитать запуски последних месяцев

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Подсчет ракет. Итоги сентября

Атаки с количеством ракет больше 10

17.09 — 10 ракет;

18.09 — 17;

21.09 — 47;

25.09 — 14.

Всего 4 сравнительно крупные атаки. В августе таких было 3, в июле — 6, в июне и мае — 8.

По месяцам

октябрь — 191 ракета;

ноябрь — 183;

декабрь — 236;

январь — 94 (72);

февраль — 111 (95);

март — 78 (48);

апрель — 27 (23);

май — 205 (154);

июнь — 213 (160);

июль — 159 (89);

август — 131 (110);

сентябрь — 117 (92).

В скобках указано количество ракет Калибр, Х-101/555, которые обычно являются основой массовых залпов. С-300 в эту статистику не входят.

Мои соображения

В предыдущем посте про ракеты я описывал, как вижу логику обстрелов с прошлого октября, прочитайте, если пропустили.

В сентябре было выпущено 92 ракеты Калибр и Х-101/555, в августе — 110, июле — 89.

Это снова косвенно свидетельствует о правильности моих расчетов, что РФ производит 90-100 таких ракет в месяц. И соответствует гипотезе, что с июля Россия выпускает примерно такое же количество ракет, что и производит, то есть работает в режиме "произвел — запустил".

Также скажу, что раз нет резкого уменьшения использования этих ракет, значит, нет и накопления дополнительных запасов под "обстрелы отопительного периода". Иначе мы должны считать, что производство этих ракет ушло выше уровня 100 ракет в месяц, а оснований для этого пока нет.

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