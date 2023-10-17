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Думки Російсько-українська війна

У Росії немає запасу ракет. Що виходить, якщо уважно порахувати запуски останніх місяців

Блогер Роман Шрайк підрахував кількість російських ракетних пусків в останні місяці. І дійшов висновку: ворог вистрілює приблизно стільки ж, скільки й виробляє — а отже, ніякого стратегічного запасу ракет у нього немає

Роман Шрайк
Роман Шрайк
Журналіст, блогер
eye 194
калібр, ракета, росія
Фото: РИА Новости | Якщо порахувати, виходить, що запасу "Калібрів" у Росії немає
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Атаки з кількістю ракет більше 10

  • 17.09 — 10 ракет;
  • 18.09 — 17;
  • 21.09 — 47;
  • 25.09 — 14.

Усього 4 порівняно великі атаки. У серпні таких було 3, у липні — 6, у червні та травні — 8.

За місяцями

  • жовтень — 191 ракета;
  • листопад — 183;
  • грудень — 236;
  • січень — 94 (72);
  • лютий — 111 (95);
  • березень — 78 (48);
  • квітень — 27 (23);
  • травень — 205 (154);
  • червень — 213 (160);
  • липень — 159 (89);
  • серпень — 131 (110);
  • вересень — 117 (92).

У дужках вказано кількість ракет Калібр, Х-101/555, які зазвичай є основою масових залпів. С-300 у цю статистику не входять.

Мої міркування

У попередньому пості про ракети я описував, як бачу логіку обстрілів із минулого жовтня, прочитайте, якщо пропустили.

У вересні було випущено 92 ракети "Калібр" і Х-101/555, у серпні — 110, липні — 89.

Це знову побічно свідчить про правильність моїх розрахунків, що РФ виробляє 90-100 таких ракет на місяць. І відповідає гіпотезі, що з липня Росія випускає приблизно таку саму кількість ракет, що й виробляє, тобто працює в режимі "виробив — запустив".

Також скажу, що раз немає різкого зменшення використання цих ракет, значить, немає і накопичення додаткових запасів під "обстріли опалювального періоду". Інакше ми маємо вважати, що виробництво цих ракет пішло вище рівня 100 ракет на місяць, а підстав для цього поки що немає.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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