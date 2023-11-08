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Мнения Российско-украинская война

Минус 230 установок ПВО. Как Россия лишается своего потенциала в защите неба

За последние месяцы Россия понесла беспрецедентные потери средств ПВО. Анализируя их, военный обозреватель Александр Коваленко обращает внимание на приятные для Украины последствия этого процесса.

Александр Коваленко
Военный эксперт
Фото: Wikipedia | На фронте российских средств ПВО становится все меньше

Плановое уничтожение российской ПВО: хрупкий баланс нарушен.

Когда в ежедневных отчетах Генштаба ВСУ публикуются данные о потерях российских оккупационных войск (РОВ), многие в первую очередь обращают внимание на количество уничтоженных оккупантов, танков, артиллерии, оставляя без внимания не менее важные позиции. И одной из таковых является ПВО, потери которой сложно быстро компенсировать, а производство нового — это неспешный и длительный процесс.

На этой неделе Минобороны Великобритании в очередном разведывательном обзоре по ситуации в Украине отметило, что потери ЗРК большого радиуса действия (С-400/С-300) вынудят РОВ перебрасывать такие комплексы с других локаций, тем самым ослабляя защиту там.

Например, стало известно об уничтожении трех пусковых ЗРК С-400 в Луганской области, поступали сообщения о потерях РОВ во временно оккупированном Крыму, а 3 ноября было опубликовано документальное подтверждение уничтожения российского КП 5Н63С комплекса С-300ПС в Запорожской области.

РОВ и вправду несут серьезные потери в ПВО большого радиуса действия, с учетом того, что эти комплексы не размещаются вблизи линии боестолкновений, а зачастую в тыловой зоне и даже глубоком тылу, если говорить о, например, ЗРК С-400. Но не совсем верно уделять внимание исключительно этому эшелону, игнорируя комплексы малого и среднего радиуса действия.

Например, именно комплексы малого и среднего радиуса действия обеспечивают перехват не только таких воздушных объектов, как авиация или ракеты, но и малогабаритных, противодействовать которым С-300 и С-400 не могут. Именно комплексы МРД и СРД защищают С-300 и С-400 от ударов БПЛА, осуществляя функцию прикрытия.

Но как мы видим, в последнее время это им не особо удается. Интересно, почему?

Потери российской ПВО.

За время полномасштабного вторжения в Украину известно о 566 случаях уничтожения, повреждения и затрофея российских средств ПВО.

С начала наступления сил обороны Украины в июне, за 5 месяцев было уничтожено 230 средств ПВО РОВ. В июне, а затем в июле были установлены месячные рекорды по уничтожению ПВО.

Цифры впечатляющие, но о чем они говорят?

Так, например, если рассматривать только верифицированные данные, то есть, потери подтвержденные фото и видео, то российские оккупанты потеряли 41 ЗРК "Тор-М1/2", являющийся одним из наиболее эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия на вооружении РОВ. Если говорить не о верифицированных данных, то потери модификаций ЗРК "Тор" превысили 60 единиц!

Аналогично с ЗРПК "Панцирь-С1", верифицированные потери которых составляют 20 единиц, при не верифицированных – более 40 комплексов.

По такой схеме потери ЗРК "Бук-М1/2/3" составили 48/70, ЗРК "Стрела-10" 34/60, ЗРК "Оса" 15/40 и т.д.

Все эти комплексы МРД и СРД должны не просто прикрывать передовые подразделения РОВ вдоль ЛБС, но и создавать эшелоны вглубь временно оккупированных территорий, обеспечивать прикрытие комплексам большого радиуса действия. Но их с каждым днем становится все меньше и меньше, что отчетливо было видно по прорывам некими летательными аппаратами воздушного пространства самой России и Москвы в частности.

Но самый яркий пример – это уничтожение комплекса С-400 "Триумф" на мысе Тарханкут в августе этого года. Ведь вся суть была даже не в том, что был уничтожен настолько дорогой и самый распиаренный комплекс, да еще в Крыму! Вся суть была в том, что этот процесс снимал беспилотник, который россияне не могли ни заметить, ни сбить. А все потому, что комплексов, предназначенных для этого, поблизости не было.

Дефицит…

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