МиГи не должны решать, как жить Украине. Почему пора менять протокол воздушных тревог
Пора радикально менять протокол воздушных тревог, считает политолог Юрий Романенко. На его взгляд, недопустимо, чтобы каждый взлет МиГ-31 парализовал нормальную жизнь в Украине.
Дорогая власть, пора менять, и менять радикально, протокол воздушных тревог.
Сейчас где-то летает один Миг-31, и по всей стране дети в школах не учатся, останавливаются производства, транспорт, как следствие, экономика в целом. Если Россия будет держать Миг-31 24 часа семь дней в неделю, то у нас будет тревога, которая закончится экономическим и организационным коллапсом.
99% украинцев игнорируют тревоги с Миг-31, потому что на уровне здравого смысла осознают реалистичность рисков. Давайте вернем здравый смысл в военную повседневность. Вместо того, чтобы каждый раз объявлять тревогу и парализовать экономику, нужно просто объявлять тревогу и тщательно отслеживать направление запуска ракеты. В случае запуска ракеты — давать алярм бежать в убежище на конкретном направлении.
Ну согласитесь, тупо объявлять тревогу в Черновцах или Франковске, когда самолет летает в Брянской области. Угроза вероятна для Киева, но Киев, в принципе, хорошо закрыт сегодня. Потому гипотетически жертвы возможны, но при запуске 1-2 ракет — минимальны.
Дифференциация угроз по итогам ударов 23 ноября в прошлом году позволила нам пережить зиму, потому что энергетики разгружали мощности на направлении вероятных ударов, а не тотально все. Сейчас нужна такая же дифференциация на уровне всей экономики и государства. Нужно принять это решение, которое позволит не добить остатки экономики.
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