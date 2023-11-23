Повторения прошлогодних ударов не будет. Как Россия изменила тактику ракетного террора

Дроны камикадзе, прежде всего "шахеды", становятся главным оружием российского воздушного террора. Военный аналитик Александр Коваленко объясняет, почему Россия вынуждена отказываться от ракет.

Ровно два месяца назад, 21 сентября, россияне осуществили последний ракетный удар с применением крылатых ракет авиационного базирования Х-101/555. 25 сентября они применили КРМБ "Калибр", и аналогично — не применяли их больше с тех пор.

Таким образом, за два месяца, только за счет производства ракет, россияне могли подготовить не менее 120 единиц Х-101/555 и от 60 до 90 КРМБ "Калибр".

Для понимания, если кто-то забыл, это даже не потенциал ракетного удара 24 февраля 2022 года. За весь октябрь 2022 года Россия применила по Украине более 170 ракет различной номенклатуры, но преимущественно Х-101/555.

"Шахеды" стали основным оружием террора у россиян Фото: Скриншот

О чем это говорит?

Несмотря на наличие производства ракет, Россия неспособна заполнять их боезапас настолько быстро, насколько часто ей следует их применять для получения условного КПД. В 2022-2023 годах она не достигла поставленной цели — тотального блэкаута по всей Украине и полного уничтожения энергосистемы, а лишь спровоцировала усиление ее как живучести, так и защиты.

Сейчас Россия может за 2 месяца сделать то, что тратила сначала войны за сутки, а по состоянию на октябрь 2022 — за месяц.

Безусловно, это повлияет на тактику применения ракет в зимний период 2023-2024, которые больше будут играть второстепенную роль, а дроны-камикадзе, наоборот — главную.

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