10 миллионов снарядов, 7500 ракет: Украина пережила это — и доживет до победы

Просто делайте, что должны, будьте объективны в настоящем — и именно это является залогом окончания этой войны. К этому призывает украинцев военный обозреватель Александр Карпюк, убежденный: именно на нашу слабость и рассчитывает Путин

Отставить панику!

Есть такая вещь, которую уже хорошо выучила армия. А именно — ты живешь, пока воюешь. Вспомните пример бойца с позывным "Хищник", который отражал атаку "вагнеров". Или бойца "Эдельвейса", который в одиночку отбился от шестерых. Или тех же трех бойцов из 59-й, "степных хищников", которые почти четыре дня отбивались от "вагнеров" на маленьком клочке.

Очень много раз смерть подразделения в бою начиналась с паники, невыполнения своих обязанностей и истерик командира в стиле "мы все умрем".

Так и год назад четверо бойцов на нашей линии вышли сдаваться "вагнерам" с позиции. Их расстреляли, как скот. Урок был выучен, больше такого не было.

Враг знает силу паники, и высокого морального духа. Поэтому старается его всегда забрать. Потому что это — ключ к победе.

Поэтому давайте спокойно поймем, почему мы сейчас здесь, какие угрозы и перспективы.

Вообще наш статус очень метко был описан кем-то в фейсбуке фразой "тяжело жить стало легче".

Мы пережили 2022 год, с самой вооруженной и мотивированной армией РФ. Пережили сверхконцентрацию артиллерии, которая высыпала более 10 млн. снарядов на голову ВСУ. Освободили Киевскую область, похоронив надежду РФ на победу. Переживаем уже вторую зиму под ракетными ударами, почти 7500 ракет было высыпано на наши головы.

Мы стоим.

Тогда отчего же уныние?

Потому что были неоправданные надежды и выводы, которые не были связаны с реальностью. И когда военные писали о ситуации, то оторванные от реальности гражданские приходили под посты, учили и указывали, как надо, набрав выводов из телемарафона, или от телеграмм-фейсбучных экспертов. И военные, которые видели реальную картину, спрашивали — а чего же ты не здесь, если хочешь изменить и знаешь как надо? Приди сначала сюда!

И это воспринималось гражданскими не так, что, возможно, они не ориентируются в реальности, а судили они по себе, то есть считали, что военные просто так подогревают свое эго, ну типа, мы здесь, поэтому знаем лучше, но ведь военный не индульгенция, я тоже имею право, вот ты меня послушай....

Нет. Военные просто видели другую реальность. И в этой реальности уже был дефицит людей на фронте. В то время, пока гражданские города жили надеждой, что ВСУ справятся без них, просто ВСУ не так что-то делают, а я сейчас им укажу, как надо, пусть они так сделают, и все будет зашибись.

Нет. Не будет.

Перед ВСУ не выполнили свои обязательства партнеры. Эта ноша, как оказалось, была слишком тяжела для стран, которые, в отличие от России, не планировали воевать.

Перед ВСУ не выполнили свои обязательства гражданские, которые пошли по пути уклонения, а не помощи.

А ГШ РФ это все видел. Можно сколько угодно смеяться над "оленеводом" и "алкашом", но они все сделали правильно. Подняли ответственность за уклонение. Провели мобилизацию. Подготовили резерв. И ударили в тот момент, когда мы были истощены после наступления, потому что в наши бригады не пришли резервы.

И это созало очень сложную ситуацию на фронте. И дело не в боеприпасах даже. В людях. Разрыв между количеством Сил Обороны и ВС РФ был настолько велик, что ВСУ вынужденно перешли в оборону.

Мы должны были упасть, после этой ошибки. Но не упали.

Мы уничтожаем врага, и он уже воет, потому что потери колоссальные. Командование ВС РФ знает о наших настроениях, знает, что у нас очень сложная ситуация, и это для них мотивация бросать в бой новые резервы, говоря бойцам, что вот, смотри, как украинцы уже скубутся, у них проблемы, у них не хватает людей, у них ... но мы все равно стоим.

И будем стоять. Мы пережили 2022 год, Изюм, Мариуполь, Херсон, и много других болезненных моментов этой войны. Мы уничтожили контрактную армию, мотивированных зеков, а сейчас доедаем мотивированных большой зарплатой россиян из глубинки. Мы тоже учимся. И этот урок тоже будет выучен, и из него будут сделаны выводы.

Будут, наконец, приняты законы о мобилизации и поднята ответственность за уклонение. Да, это надо было сделать еще год назад. Но лучше поздно, чем никогда. Среди тех, кто своей стране не то, что долг не хочет отдать, а вообще, паразитировал на ней годами, никчемной биомассы, придут и обычные граждане, которые не хотели воевать, но раз уж такая реальность — то окай. И они вдруг увидят, что мир ВСУ — это не каторга. Это тоже мир, со своим адреналином, эмоциями и... любовью к миссии защиты государства. Что там тоже можно быть, и упорно выполнять свои обязанности. Что рядом с обсуждением стандартного негатива о том командире, или вот того аватара, или вот того зампотыла, есть еще друзья, и понимание того, что ты есть та скала, которая держит этот мир. И увидев это изнутри, даже со всем горем и негативом, ты уже не можешь закрыть эту дверь и сказать: "Ну, я понял, как оно там, давайте вы там сами как-то разберетесь, я пошел дальше жить своей обычной жизнью."

Не смогут. Будут ругаться, ненавидеть, но станут в строй рядом с побратимами.

И таких будет много. Из тех, кто не военный по духу. Из тех, кто не родился для войны. Как и я. Как и многие другие, чья работа меняет ситуацию на поле боя каждый день. Вчерашних гражданских, которые решили не поддаваться панике и уничтожать врага.

Власть говорит о мобилизации 500 тыс. человек? Супер. У меня появятся полмиллиона побратимов. В Украине будет еще больше людей, с которыми мы после войны на некоторые темы будем понимать друг друга с полуслова.

Залужный правильно сказал, не надо какой-то усиленной мобилизации, просто надо выполнить существующие обязанности. Если бы это было сделано — это контрнаступление ВС РФ разбилось бы о ВСУ, как волна о гранит. И еще разобьется.

А сейчас просто надо провести работу над ошибками, успокоиться и дальше уничтожать оккупантов.

Самые сложные времена для ВС РФ — это когда против них мотивированы украинцы. Поэтому отставить панику. Она только вредит.

Нас ждет 2024 год, год когда наша авиация начнет не геройски выживать, а уничтожать, имея паритет. Когда все те разработки, о которых не писали в фейсбуке, начнут работать. Когда мы начнем узнавать, насколько эффективны подвесы в F-16. Год, в котором боевые действия уже будут подчинены реальному положению дел. Год, в котором начнет формироваться ОР-1 (Оперативный резерв-1 — Ф.), залог нашей безопасности.

Так давайте отбросим плач Ярославны и сделаем, что должны. И тогда вы неожиданно увидите, что не такой уж враг сильный, чтобы нас даже в теории победить.

В 2024 году Путин идет на следующие выборы. После которых, уже получив еще несколько лет власти, он станет над вопросом, проводить всеобщую мобилизацию, чтобы нас таки дожать, или все же дать заднюю. Если они увидят в нас слабость, что наша боеспособность просела, как после контрнаступления, понятно, какое решение будет принято. И если вы считаете, что кто-то вас пожалеет — то бггггг.

Поэтому собирайтесь, готовьтесь, и помните, что те, кто сейчас воют, демотивируют, и помогают уклонистам — это те люди, которые подталкивают вас к тому, чтобы именно вы были похоронены заживо в подвале очередной Бучи, чтобы именно вы были порваны автопушкой БТРа на трассе Ирпень-Стоянка, это именно вы будете доживать последние минуты жизни перед группой кадыровцев.

Vae victis

Горе побежденным.

Но они нас не победят.

Поэтому просто делайте, что должны, будьте объективны в настоящем — и именно это является залогом окончания этой войны.

Dixi.

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