Два сценария террора. Когда Россия планирует новые ракетные удары

Трудно сказать, с какой периодичностью Россия может наносить по Украине ракетные удары, рассуждает военный аналитик Александр Коваленко. По его мнению, все зависит от того, какой сценарий изберет агрессор

Периодичность ударов, которые могут наносить РОВ…

Ввиду возобновления ракетных ударов по Украине, возникает вопрос, как часто российские оккупанты могут их наносить? Но тут вопрос поставлен не совсем корректно, и вот почему.

Российские оккупанты могут в дальнейшем использовать два сценария ударов. Первый – это продолжить массированные удары комбинированной компонентой, как и в минувшие дни, но в таком случае их ресурс истощится уже через 4-5 такого уровня интенсивности ударов. При этом, с учетом использования авиационной и впоследствии морской компоненты для ударов, паузы между этими ударами будут составлять 72 часа и более, возрастающие по мере истощения.

С другой стороны, российское командование может перейти на сценарий мая-июня 2023 года, когда наносились удары ограниченным боекомплектом, по 15, 20, 30 ракет, но практически каждую ночь или каждые 2-3 дня. В таком случае, нынешнего потенциала им может хватить от 10 (по максимуму – 30 ракет) до более 20 (по минимуму – 15 ракет) ударов. То есть, если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяца с периодичностью в 48 часов.

И не забываем про непрекращающееся производство.

С другой стороны, не думаю, что они настолько будут истощать свой боекомплект, а это значит, что даже при использовании сценария с минимальным БК, их потенциал не сможет вытянуть системность большую, чем в мае-июне 2023. Ресурса не хватит.

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