Два сценария террора. Когда Россия планирует новые ракетные удары

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Периодичность ударов, которые могут наносить РОВ…

Ввиду возобновления ракетных ударов по Украине, возникает вопрос, как часто российские оккупанты могут их наносить? Но тут вопрос поставлен не совсем корректно, и вот почему.

Российские оккупанты могут в дальнейшем использовать два сценария ударов. Первый – это продолжить массированные удары комбинированной компонентой, как и в минувшие дни, но в таком случае их ресурс истощится уже через 4-5 такого уровня интенсивности ударов. При этом, с учетом использования авиационной и впоследствии морской компоненты для ударов, паузы между этими ударами будут составлять 72 часа и более, возрастающие по мере истощения.

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С другой стороны, российское командование может перейти на сценарий мая-июня 2023 года, когда наносились удары ограниченным боекомплектом, по 15, 20, 30 ракет, но практически каждую ночь или каждые 2-3 дня. В таком случае, нынешнего потенциала им может хватить от 10 (по максимуму – 30 ракет) до более 20 (по минимуму – 15 ракет) ударов. То есть, если они перейдут на минимальный показатель БК, то выведут системность ударов до полутора месяца с периодичностью в 48 часов.

И не забываем про непрекращающееся производство.

С другой стороны, не думаю, что они настолько будут истощать свой боекомплект, а это значит, что даже при использовании сценария с минимальным БК, их потенциал не сможет вытянуть системность большую, чем в мае-июне 2023. Ресурса не хватит.

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