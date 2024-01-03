Два сценарії терору. Коли Росія планує нові ракетні удари

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Періодичність ударів, які можуть завдавати РОВ...

З огляду на відновлення ракетних ударів по Україні, виникає питання, як часто російські окупанти можуть їх завдавати? Але тут питання поставлено не зовсім коректно, і ось чому.

Російські окупанти можуть надалі використовувати два сценарії ударів. Перший — це продовжити масовані удари комбінованою компонентою, як і минулими днями, але в такому разі їхній ресурс виснажиться вже через 4-5 такого рівня інтенсивності ударів. При цьому, з урахуванням використання авіаційної та згодом морської компоненти для ударів, паузи між цими ударами становитимуть 72 години і більше, зростаючи в міру виснаження.

З іншого боку, російське командування може перейти на сценарій травня-червня 2023 року, коли завдавали ударів обмеженим боєкомплектом, по 15, 20, 30 ракет, але практично щоночі або кожні 2-3 дні. У такому разі, нинішнього потенціалу їм може вистачити від 10 (по максимуму — 30 ракет) до понад 20 (по мінімуму — 15 ракет) ударів. Тобто, якщо вони перейдуть на мінімальний показник БК, то виведуть системність ударів до півтора місяця з періодичністю у 48 годин.

І не забуваємо про безперервне виробництво.

З іншого боку, не думаю, що вони настільки будуть виснажувати свій боєкомплект, а це значить, що навіть при використанні сценарію з мінімальним БК, їхній потенціал не зможе витягнути системність більшу, ніж у травні-червні 2023 року. Ресурсу не вистачить.

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