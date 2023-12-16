Порятунок від балістичних ракет. Як поводитися при загрозі прильоту "Кинджалів"

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Трохи про балістичні ракети

Хоча я намагаюсь нікому нічого не рекомендувати, тут візьму на себе таку сміливість.

З огляду на другий, протягом останніх двох діб нічний обстріл столиці балістичними ракетами, я б запропонував тим, хто це прочитає, хоча б відсунути ліжка від вікон. І це може врятувати Ваше життя та здоров'я.

Вкотре наголошую як людина, яка трошки розуміється на ППО, головна небезпека балістики — це надвисока швидкість ракети, яка не залишає багато часу на реакцію. Момент запуску та момент появи такої ракети над Києвом розділяють дві-три хвилини.

Відтак, навіть повітряну тривогу не завжди встигають оголосити.

В таких умовах, коли у вас в запасі дві-три хвилини, ви не маєте жодних шансів дістатися укриття. Адже не треба забувати, що на дворі ще й ніч, зима, а вам потрібно прокинутись, усвідомити, що відбувається, одягнутися, одягнути дітей, вибігти на вулицю, знайти укриття тощо. Швидше за все, вас розбудить вже серія вибухів, коли навіть в туалет вибігати вже запізно.

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Так, наша ППО (Героям слава!) поки що не помиляється, але може й помилитися... Не варто забувати, що 8 з 8 збитих ракет — це відмінна робота ППО. Проте 6 чи 7 збитих ракет — з огляду на особливості бойової роботи та ТТХ озброєння — це теж добре. Але при цьому одна не збита ракета десь таки впаде…

Тому хоча б відсуньте ліжка від вікон. Якщо вибухова хвиля висадить шибки, як це сталося в Дніпровському районі столиці, то вас принаймні не поріже склом.

Звісно, це не скасовує необхідності бігти в укриття, якщо, звичайно, Ви впевнені, що встигнете туди потрапити… Бо опинитися на вулиці під уламками збитої ракети — теж не тойво…

Тримаймося.

Ще трохи про аеробалістичні ракети

Колись в коментарі українському інтернет-виданню я розвинув теорію, яка ґрунтується на моїх власних спостереженнях.

Якщо злітає 1 МіГ-31К, небезпека запуску "Кинджалів" є доволі низькою.

Якщо злітають три та більше — небезпека є дуже значною. Грубо кажучи тому, що три ракети — не одна ракета. Перехопити кілька таких цілей дуже важко.

Сьогодні й просто зараз ця теорія, на жаль, підтверджується.

Але на щастя, з "Кинджалами" трохи легше, ніж з балістикою, яка запускається з землі. Про зліт МіГ-31К повідомляють заздалегідь, завжди лунає повітряна тривога. Цьому літаку потрібен час, щоб дістатися пускових рубежів, плюс, у разі запуска, є ще три хвилини, поки ракета долетить, наприклад, до Києва.

Таким чином, навіть вночі є більше часу, щоб дістатися укриттів. Або принаймні, виконати правило двох стін.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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