Налог как средство не пойти на фронт. Как будет работать бронь от мобилизации для богатых
Бронирование по уплаченным налогам однозначно надо вводить, считает экономист Павел Кухта. Ведь, выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, страна подрывает собственную обороноспособность
Бронирование для тех, кто платит высокие налоги — новый год принес новую инициативу по упорядочению мобилизации в Украине.
СМИ пишут, что в высоких кабинетах обсуждается идея предоставлять автоматическое бронирование тем украинцам, которые его хотят и платят ежемесячно большие налоги. Сейчас обсуждается сумма 6000 грн. НДФЛ — это соответствует официальной зарплате наемного работника в размере примерно 33400 грн. Очевидно, что этот подход можно (и необходимо) также распространить на ФЛП и резидентов "Дія.City" — так же автоматически бронировать при условии уплаты определенного уровня налогов.
Считаю, что это хорошая попытка наладить новые цивилизованные нормы существования общества, когда мы заходим в третий год войны. Война на истощение — это война экономик, и мерой эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность. Понимание этой проблемы — демонстрация серьезного и грамотного подхода со стороны власти.
UPD. Главный вывод из обсуждения — бронирование по уплаченным налогам надо вводить вместе с демобилизацией. И делать это надо срочно. Людей надо отпускать домой.
Все остальное — обычная идеологическая разница между левыми активистами и правыми управленцами. Первые в основном эмоционально (и, как всегда, шумно) протестуют, вторые в основном рационально (и, как всегда, спокойно) поддерживают.
Поскольку на эмоциях войну мы можем только проиграть — бронирование по уплаченным налогам однозначно надо вводить.
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