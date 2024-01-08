Судьба Украины — в руках Запада. Почему без помощи партнеров нет никакого "плана Б"

У блогера Юрия Богданова есть для украинцев плохая и хорошая новость. Плохая — в том, что у Украины нет и не может быть "плана Б" без помощи Запада. Хорошая в том, что нас никто не бросит, и помощь будет

У меня для вас две новости. Одна очень хорошая. Одна — очень плохая.

Почитал — послушал гениальные идеи о "плане Б для Украины", если "Запад нас кинет". И о том, что мы можем сами производить все оружие и вообще это все, и денег нам хватит, если все делать правильно. Так что — об этом обе новости.

Давайте начну с очень плохой. У нас нет и не может быть никакого плана Б.

В случае, если партнеры прекратят нам помогать деньгами и оружием — нам вафли. Рано или поздно. Быстро или медленно. Если в России не случится какой-то эпический "черный лебедь".

Нет, у нас нет никакого внутреннего запаса прочности, который бы мог выдержать такую войну больше, чем пару кварталов без внешней помощи ресурсами. Кредитами или донатами.

Во время Первой Мировой даже Франция и Британия, две колониальные империи, № 3 и № 4 экономики мира на то время, не вывезли Первую мировую без американских (и немного японских) займов и поставок ресурсов из колоний. И чем дальше шла война, тем эта зависимость от займов и поставок ВОЗРАСТАЛА, а не наоборот.

В 1918 Франция потратила на войну в 4,5 раза больше денег, чем сумела заработать, и фактически была банкротом. Франция, мать его. Не Украина. Франция. Колониальная империя. И "банкир Европы" до войны.

Кайзеровская Германия, № 2 экономик мира, № 1 по военной мощи, как только оказалась в изоляции (ей было банально негде занимать или брать ресурсы), постепенно исчерпала свой потенциал и проиграла.

Наша уважаемая община искренне считает иногда, что Украина могла бы и сама платить за войну, если бы хотела. Или производить массово оружие, сложнее дронов и уже освоенной техники, но правда в том, что у нас давно нет того индустриального потенциала, который был в советское время. Такие дела. И демографии такой нет. Такие дела 2.0. Нет, никакого экономического чуда во время войны на нашей территории не будет, потому что никогда не бывало.

Это не значит, что мы не можем сделать больше, чем делаем сейчас. Можем и должны. Но правда в том, что без внешней подпитки деньгами (нет, никакой украинский экономический тыл не способен вывезти войну) и другими ресурсами — мы обречены. Поэтому те люди, которые требуют от власти "план Б", либо знают, что требуют нереального, либо не понимают. Оба вывода говорят о них плохо.

Да, плохая новость заключается в том, что наша судьба зависит не только от нас. К сожалению.

Теперь очень хорошая новость.

Нет, нас никто не бросит и будет либо платить и поставлять. Либо воевать уже завтра сам, как альтернатива. В Европе осознание этого приходит быстрее, чем в Америке. Которая сейчас реально находится на каком-то экзистенциальном перекрестке. Но помощь на этот год от США у нас будет.

И поэтому у нас будет как минимум год — точнее у нас, Европы, США, Японии, Кореи и так далее — чтобы либо нанести России решающий ущерб, либо чтобы перекалибровать наши возможности и ожидания.

Есть еще одна хорошая новость. В России тоже все очень не хорошо. Но это тема другого разговора.

А что делать нам? Воевать, работать. Если не в ВСУ, то для ВСУ. Вы это и без меня знаете. Иметь слабо прогнозируемое будущее тяжело и крайне неприятно, но другого выбора, чем держаться и грести, у нас все равно нет. Ну, если мы хотим жить и чтобы наши дети жили в своей стране, а не в эмиграции или в оккупации.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник