НБУ — главный дирижер, или Что происходит с курсом гривны в Украине в начале 2024 года

"Большинство объективных факторов на стороне платежного баланса указывают на движение в сторону умеренного ослабления официального курса, но динамика и глубина таких изменений будут определяться при преимущественном влиянии НБУ. Текущий уровень резервов является достаточным, чтобы НБУ оставался главным дирижером на валютном рынке". Мнение

Главное событие 2023 года — успешная отвязка от фиксированного курса и переход к промежуточному режиму — управляемой гибкости валютного курса. За 2023 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 11,6%, по курсу на конец года на 3,7%.

Спрос на валюту и интервенции НБУ

Спрос на валюту продолжал существенно опережать ее предложение. В частности, только в сегменте операций с безналичной валютой клиентов банков, сальдо между покупкой и продажей валюты составило "минус" 14,5 млрд. долл. Как результат, в 2023 году Нацбанк оставался главным игроком на валютном рынке .

Объемы чистых валютных интервенций в поддержку курса, то есть разница между продажей и покупкой валюты НБУ на межбанке, составили 28,6 млрд долл. (2,38 млрд долл. в среднем в месяц). Интервенции ускорились в 4-м квартале сначала из-за перехода к новому режиму курсообразования и ухудшения валютных ожиданий, затем из-за роста сезонного спроса на валюту, а также косвенно из-за ускорения бюджетных расходов под конец года.

Валютный межбанк (без НБУ)

Положительная тенденция после отвязки от фиксированного курса — постепенный рост объемов торгов валютой банками на межбанке. В декабре объемы торгов составили 2,42 млрд. долл., что почти втрое больше, чем до отвязки. Да, это все еще в четыре раза меньше, чем до войны, остается заметный структурный дефицит валюты, но гибкость курса, даже управляемая, вместе с постепенным снятием валютных ограничений — движение в правильном направлении к большей самостоятельной балансировке валютного рынка в текущих условиях.

Наличный рынок

Спрос на наличную валюту увеличился, прежде всего под конец года. По итогам 2023 года, отрицательное сальдо между покупкой и продажей наличной валюты составило 3,36 млрд. долл., почти половина из которого пришлось на последний квартал года (1,56 млрд долл.). С 1 декабря 2023 НБУ были отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы продажи ими наличной иностранной валюты населению. Это стало важным шагом в направлении валютной либерализации, способствовал дальнейшему выравниванию официального и наличного курсов.

Текущий уровень резервов является достаточным, чтобы НБУ оставался главным дирижером на валютном рынке

Лично для меня на наличном рынке год также запомнился:

Введением в действие фиксированного авансового налога на прибыль для "обменников", введенного по моей инициативе. Шума было много, но в сухом итоге: отчисления выросли почти на порядок, а количество обменников за год практически не изменилось (уменьшилось на 4% за 11 месяцев).

Искусственно созданной проблемой "изношенной" валюты. Спасибо всем гражданам, которые своими обращениями помогли регулятору и профильному комитету парламента в конце концов вмешаться и решить этот вопрос.

Ожидания на 2024 год: что будет с курсом гривны дальше?

В случае поступления основной части внешнего финансирования стоит ожидать сохранения режима управляемой гибкости. Традиционно не даю прогнозов по курсу. Большинство объективных факторов на стороне платежного баланса указывают на движение в сторону умеренного ослабления официального курса, но динамика и глубина таких изменений будут определяться при преимущественном влиянии НБУ.

Текущий уровень резервов является достаточным, чтобы НБУ оставался главным дирижером на валютном рынке. Впрочем, ожидаю, что по мере валютной либерализации объем операций банков на межбанке и их влияние на курсообразование продолжит умеренно расти. Наличный рынок продолжит идти в фарватере изменений на межбанке, более существенные отклонения от официального курса возможны только в случае неблагоприятных ситуативных факторов и нагнетания негативных ожиданий. В целом, считаю, НБУ будет держать ситуацию на валютном рынке контролируемой.

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