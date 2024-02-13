Удары по энергетике возобновились. Зачем Россия атакует прифронтовые города

Экономист Андриан Прокип обращает внимание на новую тактику россиян в ударах по энергетической инфраструктуре. Она проявилась в последние недели и может иметь долгосрочные последствия — с расчетом на следующую зиму.

После относительно тихих месяцев осени и зимы, когда лишь десятки раз под обстрелами была Кураховская ТЭС, все больше атак направляется на инфраструктуру прифронтовых регионов. В конце января и в начале февраля под ударом оказалась инфраструктура "Укрэнерго" на Днепропетровщине — и, как следствие, было обесточивание потребителей в Кривом Роге. Одна из подстанций "Укрэнерго" на востоке была повреждена 6 февраля.

Существенно участились случаи разрушения осколками линий передачи и распределения электроэнергии, а также распределительных газопроводов. В результате таких атак обесточиваются десятки тысяч абонентов. Количество атак и отключений существенно выросли в феврале. В отдельных случаях имели место перебои с теплоснабжением. Только 7 февраля повреждены два газопровода в Николаевской области.

Трагедия в Харькове, когда в результате попаданий дронов в нефтебазу сгорело 15 домов и погибло по меньшей мере 7 человек. Под ударом был Кременчуг и критическая энергетическая инфраструктура в том числе.

В ночь на 12 февраля под прицельным ударом снова была Днепропетровщина и Павлоград. В частности, враг прицельно бил по инфраструктуре, которая обеспечивает угледобычу. Было обесточено 7 шахт и тысяча горняков оказались заблокированными под землей. Кроме этого, обесточено промышленное предприятие и более 50 тысяч бытовых потребителей.

Логика врага понятна — они искали новую тактику обстрела. И, очевидно, такой новой тактикой стало — создавать серьезные проблемы для обеспечения углем. Для нынешней зимы, которая завершается, это фактически не создает угрозы. Но опять же, стоит вопрос: а как будем проходить следующую зиму?

На левобережье есть дефицит генерации и атаки в регионах, близких к линии фронта, еще больше будут усиливать дефицит и соответствующие проблемы. Проводить ремонты в этих регионах, естественно, значительно сложнее, чем в относительно мирных. Следовательно, будет складываться ситуация, когда во многих регионах нет никаких проблем с электроснабжением, что будет создавать обманчивое ощущение об отсутствии проблем в энергосистеме.

Но, кроме технических проблем, стоит ожидать новых вражеских ИПСО. Их любимая тактика — разделять и стравливать между собой. И вот если в прифронтовых регионах начнутся серьезные трудности с электроснабжением, а в других регионах их не будет, то стоит ожидать вбросов, направленных на попытку рассорить тыловые и прифронтовые регионы.

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