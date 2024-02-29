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Секта уклонистов. Как в Украине под видом помощи ВСУ пытаются не платить налоги

Лучшая помощь ВСУ от бизнеса — своевременная выплата налогов, пишет экономист Сергей Куюн. Поэтому сначала — все налоги государству, а потом уже бизнесмен может определяться, готов он помогать армии "за свои" или нет.

Сергей Куюн
Эксперт по энергетическим вопросам
Без уплаченных налогов армия не получит ни зарплат, ни оружия

Ты либо в армии, либо работаешь на армию.

Так и только так должно быть. Пока ты не на фронте, должен делать все, чтобы фронту помогать.

Прежде всего, речь идет о налогах — единственном источнике наполнения бюджета обороны. Это — база.

Есть уже целая секта бизнесменов, которые продвигают тезис о том, что, мол, зачем платить в бюджет, если эти деньги оттуда украдут? Лучше напрямую донатить.

Ну, уважаемые, для начала, а как насчет зарплаты военным, кто ее украдет? А как насчет оружия, кто его купит, вы?

Во-вторых, на базе анализа уплаты налогов сетями АЗС имею все основания утверждать, что сумма донатов (пусть это даже миллионные суммы) и близко не перекрывает "оптимизированные" суммы налогов. В наиболее дерзких случаях — даже 10% не перекрывает. Условно, не доплатил в бюджет 10 грн, одну гривну задонатил, а еще 50 копеек потратил на пиар этой акции (я о донатах).

Дороговатые донаты получаются, не так ли?

Поэтому сначала все налоги государству, а потом определяйтесь, готовы вы помогать армии "за свои" или нет. Дело добровольное (а мы посмотрим).

Я также убежден, что государство должно мониторить налоговую эффективность в пересчете на каждого работника бизнеса. Это наиболее адекватный показатель эффективности солдата "экономического" фронта. Если ты не выполняешь нормативы, то, может, пусть задачу решает тот, кто выполняет?

Могу лишь сказать, опять-таки на примере рынка "горючего", что те, кто является лидером по уплате налогов, является первым и по помощи. Что характерно, и по прибыли тоже. То есть денег хватает на все — и государству, и армии, и акционерам. Ну, а кто и как занимается распределением денег в этом треугольнике, это уже дело личное.

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