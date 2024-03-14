Парламент Франции не проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной: что не так с документом
Многим в Украине показалось, что французский парламент проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной. На самом деле, как отмечает юрист Александр Чебаненко, это не так: и договора нет, и парламент не полный, да и вообще, процедура другая
Проголосовал ли французский парламент за соглашение по безопасности с Украиной?
Со вчерашнего вечера украинское информационное пространство бурлит: "Парламент Франции проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной!" "Ура!"
Вынужден кое-кого разочаровать.
Парламент Франции не проголосовал за соглашение по безопасности с Украиной.
Более того, в данном (и не только) случае мы имеем дело с МАНИПУЛЯЦИЕЙ — в виде подмены понятий.
- Во-первых, голосование было не в Парламенте Франции, а в Национальной ассамблее, то есть, только в нижней палате.
- Во-вторых, де-факто, поддержано было лишь выступление премьер-министра Франции на тему необходимости поддержки Украины (ощутимая разница, не так ли?).
- В-третьих, это голосование не имеет никакой юридической силы, а является, говоря откровенно, неким способом пиара соответствующих политиков (как французских, так и украинских) — за счет Украины, к сожалению.
- В-четвертых, главное, для того, чтобы такого рода соглашения имели обязательный характер, необходима их РАТИФИКАЦИЯ парламентами обоих государств, то есть голосование как за ЗАКОН, чего в данном случае не предвидится.
Можно констатировать, что имеет место очередная ИМИТАЦИЯ.
Как, кстати, и в случаях со всеми другими так называемыми "соглашениями по безопасности".
Как с теми, что уже подписаны (начиная с Великобритании), так и с теми, аналогичными, которые будут подписаны Украиной в будущем.
Еще раз — такого рода международные соглашения должны быть РАТИФИЦИРОВАНЫ, чтобы приобрести общеобязательную силу.
Ведь, кроме всего прочего, такие договоры, если это — не меморандумы, объявления намерений (да, Будапештский меморандум — это как раз документ такого порядка), предусматривают РАСХОДЫ из соответствующего ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА.
А это происходит исключительно на основе ЗАКОНА.
Поэтому именно законом фиксируется реальное соглашение о военной и другой помощи, которое подписывается между правительствами государств.
По крайней мере, там, где называют себя ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ.
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