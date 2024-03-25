Первобытный террор: с чем придется столкнуться России после теракта в "Крокусе"

Главное последствие терактов в Крокусе — это появление у России дикого, ничем не ограниченного врага, констатирует военнослужащий Игорь Луценко. Исламский экстремизм может нанести России вред, который сейчас даже трудно себе представить.

Крокус!

Этот вопрос настолько важен, что я даже отойду от привычки не изображать из себя умника в социальных сетях.

Итак, что является самым главным итогом теракта в Москве?

Главное — это то, что среди противников Российской Федерации официально появились дикая и ничем не ограниченная сила.

Раньше все было наоборот. Раньше конкретным преимуществом Кремля было то, что с ним дружили и сотрудничали практически все жестокие и первобытные организации.

ХАМАС, "Хесбола", хуситы, талибы, сирийский и корейский кровавые диктаторы — это все были действенные союзники Путина, которых он использует для опосредованных ударов по нам.

И ни один из террористических режимов, ни одно из террористических сообществ не было против России.

Сейчас уже такая потуга громко и убедительно заявила о своем существовании.

Если те, кто стоят с этим кровавым действом, не будут глупыми, то они пойдут по пути своих коллег с Ближнего Востока.

Так же, как хуситы уничтожают торговлю нефтью в Красном море, эти смогут уничтожать торговлю России сжиженным газом, нефтью, обычным газом. Смогут перерезать транспортные и телекоммуникационные жилы.

Я не вижу причин, почему эта сила будет придерживаться законов и обычаев войны, или же морского права — так, как сейчас вынуждена придерживаться всего этого Украина, и чего по факту не придерживается союз Москвы и разных людоедов.

В игру по нарушению принципов человечности, оказывается, могут играть не только сторонники России, но и те, кто ее люто ненавидят.

И это будем не мы.

Символическое совпадение. Накануне теракта западные страны одновременно дали сигнал Киеву и Москве. России они сигнализировали о возможности чего-то страшного в тылу у Путина. Украину они призывали отказаться от сокрушительных ударов по российской инфраструктуре.

***

Это уже второй черный лебедь с февраля 2022 года, после пригожинского бунта.

Этот лебедь будто обращается к россиянам на русском языке и спрашивает: почему вы сейчас бросили все ресурсы на то, чтобы убить максимум украинцев, разрушить максимум Украины — в то время, как вас убивают совсем другие люди? Почему вы пытаетесь подчинить страну, чей народ против вас не совершил ни одного теракта на вашей территории — в то время, как вас сотнями расстреливают прямо в вашей столице представители совсем другого сообщества?

Что это за бессмысленный и самоубийственный курс против Запада и Украины, которые точно никогда не мечтали о войне с вами, для которых эта война была страхом, самым большим ужасом?

***

Еще раз повторюсь, если те жестокие люди, стоящие за атакой на "Крокус", окажутся неглупыми и последовательными, они смогут России нанести гораздо больший вред, чем даже ежедневное убийство нескольких десятков россиян.

Как это делается — можно поучиться у самой России и ее террористических друзей.

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