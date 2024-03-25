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Мнения Стрельба в Крокус Сити Холл в Москве

Первобытный террор: с чем придется столкнуться России после теракта в "Крокусе"

Главное последствие терактов в Крокусе — это появление у России дикого, ничем не ограниченного врага, констатирует военнослужащий Игорь Луценко. Исламский экстремизм может нанести России вред, который сейчас даже трудно себе представить.

Игорь Луценко
Игорь Луценко
Военнослужащий ВСУ, 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
eye 391
ИГИЛ, терроризм
Дикая сила ИГИЛ — против России
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Крокус!

Этот вопрос настолько важен, что я даже отойду от привычки не изображать из себя умника в социальных сетях.

Итак, что является самым главным итогом теракта в Москве?

Главное — это то, что среди противников Российской Федерации официально появились дикая и ничем не ограниченная сила.

Раньше все было наоборот. Раньше конкретным преимуществом Кремля было то, что с ним дружили и сотрудничали практически все жестокие и первобытные организации.

ХАМАС, "Хесбола", хуситы, талибы, сирийский и корейский кровавые диктаторы — это все были действенные союзники Путина, которых он использует для опосредованных ударов по нам.

И ни один из террористических режимов, ни одно из террористических сообществ не было против России.

Сейчас уже такая потуга громко и убедительно заявила о своем существовании.

Если те, кто стоят с этим кровавым действом, не будут глупыми, то они пойдут по пути своих коллег с Ближнего Востока.

Так же, как хуситы уничтожают торговлю нефтью в Красном море, эти смогут уничтожать торговлю России сжиженным газом, нефтью, обычным газом. Смогут перерезать транспортные и телекоммуникационные жилы.

Я не вижу причин, почему эта сила будет придерживаться законов и обычаев войны, или же морского права — так, как сейчас вынуждена придерживаться всего этого Украина, и чего по факту не придерживается союз Москвы и разных людоедов.

В игру по нарушению принципов человечности, оказывается, могут играть не только сторонники России, но и те, кто ее люто ненавидят.

И это будем не мы.

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Символическое совпадение. Накануне теракта западные страны одновременно дали сигнал Киеву и Москве. России они сигнализировали о возможности чего-то страшного в тылу у Путина. Украину они призывали отказаться от сокрушительных ударов по российской инфраструктуре.

***

Это уже второй черный лебедь с февраля 2022 года, после пригожинского бунта.

Этот лебедь будто обращается к россиянам на русском языке и спрашивает: почему вы сейчас бросили все ресурсы на то, чтобы убить максимум украинцев, разрушить максимум Украины — в то время, как вас убивают совсем другие люди? Почему вы пытаетесь подчинить страну, чей народ против вас не совершил ни одного теракта на вашей территории — в то время, как вас сотнями расстреливают прямо в вашей столице представители совсем другого сообщества?

Что это за бессмысленный и самоубийственный курс против Запада и Украины, которые точно никогда не мечтали о войне с вами, для которых эта война была страхом, самым большим ужасом?

***

Еще раз повторюсь, если те жестокие люди, стоящие за атакой на "Крокус", окажутся неглупыми и последовательными, они смогут России нанести гораздо больший вред, чем даже ежедневное убийство нескольких десятков россиян.

Как это делается — можно поучиться у самой России и ее террористических друзей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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