Когда закончится война: как удары по российским НПЗ становятся главным украинским фронтом

"Когда Украина одержит победу в войне?" — задает вопрос экономист Владимир Омельченко. По его мнению, тогда, когда в России закончится нефть, поэтому удары по российским НПЗ становятся "золотым ключом" к нашей победе.

После мощных обстрелов р*шистами 22-23 марта этого года в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) сложилась тревожная ситуация. Ведь была выведена из эксплуатации крупнейшая гидроэлектростанция Украины ДнепроГЭС и до 50% всех мощностей ТЭС компании "ДТЭК Энерго".

То есть, ОЭС потеряла большой объем маневровых мощностей, что крайне усложнило балансировку энергосистемы. Таким образом, если удары российских террористов продолжатся, то следует ожидать возвращения к графику стабилизационных отключений по всей стране уже в ближайшей перспективе, поскольку резерва мощностей не будет хватать, а увеличение импорта не сможет полностью компенсировать энергосистему.

Следует отметить, что недавние удары были гораздо более точными, чем 2 года назад. Это свидетельствует о том, что РФ удалось закупить современную элементную базу для высокоточных ракет и дронов у некоторых наших международных партнеров.

Последствия удара по ДнепроГЭС Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Главным полем битвы в этой кровавой войне после того, как линия фронта стабилизировалась, становится энергетика. У кого топливно-энергетический комплекс продержится дольше, тот и победит. В этом контексте решающее значение имеют системы ПВО, РЭБ, ударные дроны, ракеты, применение санкций на энергоресурсы, а также умение управлять энергосистемой и быстро ее восстанавливать.

Обстрелы украинской критической и гражданской инфраструктуры не закончатся даже тогда, когда Украина вернет себе Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Они не прекратятся, даже если вернется Крым. Не помогут здесь и "мирные" переговоры, как и ПВО ничего не может гарантировать.

Обстрелы и война завершатся только в одном случае — когда у раши закончится нефть. Поэтому удары по НПЗ с дополненной опцией — по главным нефтеперекачивающим станциям — должны усиливаться с каждой неделей. Те, кто говорит об увеличении эскалации из-за этого, забирают у нас золотой ключ от победы.

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