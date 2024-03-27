Прорыва за Авдеевкой не будет. Как складывается ситуация на ключевых участках фронта

Враг сохранил свой наступательный потенциал, но уже не в такой степени, как это было во время финального рывка в Авдеевке, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников. В дальнейшем он прогнозирует вязкие бои на более узком фронте с точечными попытками прорывов со стороны оккупантов.

Авдеевская операционная зона

Враг продолжает атаки западнее Орловки и Тоненького, в районе Семеновки, в Первомайском и возле Невельского.

Оккупанты имели успех на следующих участках:

200 м западнее Орловки (на западном берегу р. Дурная);

100 м к югу от Невельского;

100 м в северной части Первомайского;

200 м западнее Тоненького в сторону Уманского;

300 м южнее Тоненького в сторону Первомайского.

Наш авдеевский гарнизон смог сохранить боеспособность и после перегруппировки занял определенные рубежи обороны.

Враг сохранил свой наступательный потенциал, но уже не в такой степени, как это было во время финального рывка в Авдеевке.

В дальнейшем будут вязкие бои на более узком фронте с точечными попытками прорывов со стороны оккупантов.

Дальше уже природа сыграет на нашей стороне. Потому что западнее рубежа Орловка—Тоненькое — "зеленка", реки, пруды.

То есть в будущем фронт там либо станет, либо враг будет снимать с других участков резервы, чтобы продвигаться дальше, хоть и ослабляя другие направления.

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Оккупанты пытаются активизироваться на Северском направлении. Даже "анонсировали начало наступления".

Фактически они не прекращали действий в направлении Северска с ноября 2022 года.

Очевидно, что они планируют выйти на рубеж Выемка—Переездное, Верхнекаменское—Белогоровка с последующим форсированием Северского Донца и охватом города с трех сторон.

Это на бумаге. И это там уже более 1,5 года.

Сейчас их основная группировка занята в районе западного фланга Бахмута в направлении на Часов Яр и на р. Жеребец восточнее Тернов и Ямполовки.

То есть что им нужно для большей активизации действий, особенно на северном фланге Бахмута? Правильно, резервы. Которые сейчас они могут только снять с других участков.

Снимать с Купянского уже "не але", ведь уже поснимали оттуда достаточно, чтобы защитить Теткино.

Поэтому им все же придется делать дальнейший выбор, где сконцентрироваться.

Напрашивается снятие резервов с Авдоса и Марьинки, но они еще недостаточно там сходили к Кобзону под Красногоровкой и на р. Дурная.

Поэтому будем смотреть. Наши воины в любом случае готовы к любому развитию событий. Каждое передвижение орков видно.

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