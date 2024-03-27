Прорыва за Авдеевкой не будет. Как складывается ситуация на ключевых участках фронта
Враг сохранил свой наступательный потенциал, но уже не в такой степени, как это было во время финального рывка в Авдеевке, пишет военный корреспондент Богдан Мирошников. В дальнейшем он прогнозирует вязкие бои на более узком фронте с точечными попытками прорывов со стороны оккупантов.
Авдеевская операционная зона
Враг продолжает атаки западнее Орловки и Тоненького, в районе Семеновки, в Первомайском и возле Невельского.
Оккупанты имели успех на следующих участках:
- 200 м западнее Орловки (на западном берегу р. Дурная);
- 100 м к югу от Невельского;
- 100 м в северной части Первомайского;
- 200 м западнее Тоненького в сторону Уманского;
- 300 м южнее Тоненького в сторону Первомайского.
Наш авдеевский гарнизон смог сохранить боеспособность и после перегруппировки занял определенные рубежи обороны.
Враг сохранил свой наступательный потенциал, но уже не в такой степени, как это было во время финального рывка в Авдеевке.
В дальнейшем будут вязкие бои на более узком фронте с точечными попытками прорывов со стороны оккупантов.
Дальше уже природа сыграет на нашей стороне. Потому что западнее рубежа Орловка—Тоненькое — "зеленка", реки, пруды.
То есть в будущем фронт там либо станет, либо враг будет снимать с других участков резервы, чтобы продвигаться дальше, хоть и ослабляя другие направления.Важно
*****
Оккупанты пытаются активизироваться на Северском направлении. Даже "анонсировали начало наступления".
Фактически они не прекращали действий в направлении Северска с ноября 2022 года.
Очевидно, что они планируют выйти на рубеж Выемка—Переездное, Верхнекаменское—Белогоровка с последующим форсированием Северского Донца и охватом города с трех сторон.
Это на бумаге. И это там уже более 1,5 года.
Сейчас их основная группировка занята в районе западного фланга Бахмута в направлении на Часов Яр и на р. Жеребец восточнее Тернов и Ямполовки.
То есть что им нужно для большей активизации действий, особенно на северном фланге Бахмута? Правильно, резервы. Которые сейчас они могут только снять с других участков.
Снимать с Купянского уже "не але", ведь уже поснимали оттуда достаточно, чтобы защитить Теткино.
Поэтому им все же придется делать дальнейший выбор, где сконцентрироваться.
Напрашивается снятие резервов с Авдоса и Марьинки, но они еще недостаточно там сходили к Кобзону под Красногоровкой и на р. Дурная.
Поэтому будем смотреть. Наши воины в любом случае готовы к любому развитию событий. Каждое передвижение орков видно.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно