Канье Уэст снял в клипе свою дочь и впервые показал титановые зубы (видео)

Дочь рэпера идет по его стопам и делает первые шаги в музыкальной индустрии. Сначала она выступила на прослушивании нового диска Канье, а теперь появилась и в клипе с ним.

Первенец Канье Уэста и Ким Кардашьян, 10-летняя Норт Уэст, уже дебютировала в клипе своего отца, продемонстрировав рэп-навыки в ролике на песню "Talking/Once Again".

Видео начинается с того, что девочка неоднократно повторяет: "Ты не хочешь никаких проблем, ты просто…", а затем гармонично поет "Говоришь".

Она сидит в кресле, пока ей заплетают волосы в замысловатые косички. Крупным планом на экране видны губы и глаза Норт.

"Мне здесь нравится / мы возьмем на себя управление годом еще на один год / это твоя лучшая подруга, мисс мисс Вести/Не пытайтесь меня проверять / это будет грязно / это будет грязно / просто благословите меня", – продолжает она.

Она повторяет эти строки на протяжении всего видео, одновременно шепча на ухо отцу, а затем садясь ему на плечи.

В середине трека 41-летний Тай Долла $ign вступает с вокалом, а к нему присоединяется его 22-летняя дочь Джейлинн Кристал, рассказывающая о том, как быстро она растет.

"Потому что она просто делает все то же, что и я, когда был в ее возрасте /Я не знаю, как я ей скажу, но ее отец просто боится / Ее выбора", – поет он.

В клипе Канье не произносит ни слова, но несколько раз улыбается, демонстрируя свои дорогие титановые зубные протезы, которые обошлись ему в $850 тысяч.

По словам людей, близких к стоматологии, то, что рэпер подпилил свои натуральные зубы и установил титановые, чревато для него рядом неприятных последствий, вплоть до заражения десен из-за проблем с чисткой протезов.

Песня "Talking/Once Again" – трек из нового альбома Канье и Ty Dolla $ign "Vultures", который выходит 9 февраля.

Норт уже подпевала отцу во время прослушивания диска в Майами. Тогда же она назвала себя "мисс Вести", что, не исключают поклонники рэпера, может быть ее личным творческим псевдонимом.

Норт четко дает понять, что намерена идти по стопам отца. Она разделяет его жизненные принципы, подружилась со второй женой Уэста Бьянкой Цензори и даже мечтает жить с ними.

В то же время ей не чужда любовь к роскоши, в которой она росла с пеленок.

Как писал Фокус, старшая дочь Ким Кардашьян появилась на публике в очень дорогом купальнике.