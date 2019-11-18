Казахстан не отправлял официальных приглашений для встречи Зеленского и Путина

Политика
По словам главы МИД Казахстана, проведение встречи "была лишь темой для обсуждения"

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении в стране встречи российского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского было лишь темой для обсуждения. 

Об этом сообщает Спутник-Казахстан.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) говорил в Астанинском клубе. Астанинский клуб предполагает, что это как тема для обсуждения", – сказал Тлеуберди.

Он подчеркнул, что это не было официальным предложением или позицией, официальные документы Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому также не передавались.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Назарбаева, заявил, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что предложение бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи президентов Украины и РФ имело чисто дипломатический характер.