В ГБР создали подразделение для расследования дел Майдана

В Госбюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Материалы по Майдану в новообразованное подразделение передаст Генпрокуратура.

В бюро напомнили, что 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование по делам Майдана и будут проводить по ним только процессуальное руководство.

После 20 ноября у ГПУ будет три месяца для того, чтобы передать материвалы ГБР.

Как ранее сообщал Фокус:

21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.

Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.