В ГБР создали подразделение для расследования дел Майдана
В Госбюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Евромайдана.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Материалы по Майдану в новообразованное подразделение передаст Генпрокуратура.
В бюро напомнили, что 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование по делам Майдана и будут проводить по ним только процессуальное руководство.
После 20 ноября у ГПУ будет три месяца для того, чтобы передать материвалы ГБР.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября в ГПУ создали Департамент по делам Майдана, его главой назначили Виктора Мисяка. Ранее расследованием "майдановских" дел занималось Управление специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк.
- Спустя два дня, 23 октября, Генпрокуратура уволила начальника Управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
- В ГБР, в свою очередь, также анонсировали создание отдельного подразделения, которое займется "делами Майдана". В это же подразделение интегрируют сотрудников ГПУ, которые работали с Евромайданом, однако для этого еще нужно внести в правки в закон о ГБР.