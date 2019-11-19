Раде хватит 11 дней для разработки законопроекта об особом статусе ОРДЛО, – Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса будет разработан по результатам встречи "нормандской четверки" вместе с парламентом и обществом.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Интерфакс-Украина.

"И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следущей: президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект, о котором вы вспомнили. Без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания, котрые были даны украинскому обществу", – сообщил Разумков.

Он удивлен, что глава МИД Вадим Пристайко считает работу Рады в вопросе разработки законопроекта "Об особом статусе" неэффективной.

По его словам, за 11 дней календарных дней после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря (последнее в 2019 году заседание Верховной Рады состоится 20 декабря, – ред.) будет выработан текст нового документа об особом статусе для Донбасса, Разумков ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.

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