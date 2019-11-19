"Время договорняков прошло": Зеленский рассказал, как Тимошенко отказали в "сладеньком"

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала список своих людей для назначения на должности в обмен на поддержку президентских законопроектов, но ей отказали.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердила сама Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

"Мы передали ему "Новый курс Украины" (программа "Батькивщины", – ред.) и сказали, что мы готовы, это я при встрече с президентом ему лично сказала, что мы готовы предложить кадры туда, где нужно выполнять этот "Новый курс "и куда можно привести не фейковые инвестиции, а реальные", – сказала Тимошенко, добавив, что "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".

Она подтвердила слова журналиста, экс-нардепа Сергея Лещенко, что она предлагала человека в Государственную продовольственно-зерновую корпорацию. По ее словам, это было нужно для того "чтобы вынуть предприятие с коррупционной схемы".

По словам Зеленского, Тимошенко предлагала своих людей на "сладкие места".

"Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда ", – сказал он.

Зеленский отметил, что в украинской политике есть давняя традиция – "раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе".

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", – добавил президент.

13 ноября Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге в Верховной Раде заявила, что в связи с принятием в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли ее фракция переходит в оппозицию к президенту.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Во время рассмотрения проектов под зданием Рады проходила акция протеста против рынка земли. Протестующие принесли тушу свиньи в гробу – похороны, по их мнению, олицетворяют будущее украинского животноводства после принятия закона.

Евросоюз выразил поддержку планам правительства Украины открыть в стране рынок земли. В Брюсселе считают, что такая реформа может "раскрыть огромный потенциал для экономики".