Ляшко под судом забросали презервативами

В 14:00 в Бориспольском городском районном суде началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об аресте Олега Ляшко по делу о драке с народным депутатом фракции "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом сообщает Страна.

Перед зданием суда Ляшка ждала группа поддержки с флагами Радикальной партии. Также экс-нардепа приехали поддержать его однопартийцы Андрей Лозовой и Дмитрий Линько, а также бывший депутат Евгений Дейдей и действующий Виктория Сюмар.

Возле суда ждали ждали и противники Ляшко. По данным издания, представители малоизвестного общественного движения "Вирок" бросили в политика презервативы, наполненные вазелином. Попали ли они в Ляшко неизвестно.

Ляшко перед зданием суда прокомментировал инцидент и добавил, что не боится "мелких провокаторов".

"Они начинают опускаться до нечисти. Мы помним, как зеленкой поливают, как другие провокации устраивают, и мы к этому готовы", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

Сегодня, 18 ноября, Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.