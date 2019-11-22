Жертва нардепа Иванисова рассказала о подробностях преступления

Преступление народного депутата Романа Иванисова подтвердила сама жертва изнасилования.

Об этом сообщает ТСН.

Ей тогда было 25 лет, у нее был маленький ребенок – и он до сих пор не знает об этих событиях. Девушку, по ее словам, силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали.

"Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек себя чувствует перед смертью. А я знаю, как человек перед смертью чувствует, как это – с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", – рассказала она.

"Это действительно было насилие. Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в машину, они меня тянули за волосы, у меня вся голова была "синяя" – в синяках, это все было", – говорит женщина.

По словам женщины, после изнасилования в родном городе ее травили, постоянно давили, а дело хотели "замять".

"В машине было четверо – двоим, кажется, по 16 лет и двоим по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын мэра Бердянска, фамилию я уже не вспомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, потому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. У меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня плевали", – рассказала женщина.

По ее словам, все четверо получили различные сроки, и ни один не отсидел свой срок полностью.

"Потому, что они ко мне приезжали по очереди каждый день, звонили, терроризировали. За это давление я писала какие-то просьбы какие-то, чтобы их отпустили. Это был такой ужас, я так старалась все забыть, что сейчас все полностью не вспомню. Мне и работу пришлось сменить из-за этого, и много других неприятностей пережила", – сообщила она.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала 1+1 сказал, что нардеп Роман Иванисов должен сложить мандат.

"Мы должны в парламенте давить на Иванисова, чтобы он сдал мандат. Это мое мнение и это позиция нашей фракции", – сказал Арахамия.

Нардеп Ирина Верещук сказала, что ей стыдно от того, что происходит в партии.

"Мы работаем над своими ошибками. Извините, пожалуйста, это недостойно", – заявила Верещук.

Напомним, 18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК. Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

Отметим, глава Офиса президента Андрей Богдан ранее говорил, что список "Слуги народа" - это "срез общества", поэтому во фракции есть "сумашедшие, психически больные люди".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если после провеки подтвердится информация, он заставит Иванисова сложить мандат.

Глава фракции Давид Арахамия заявил, что Иванисов собирается доказать отсутствие у него судимости.