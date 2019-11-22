В "Слуге народа" считают, что связанные с Кремлем враждебные силы хотят их развалить через Telegram

Враждебные силы пытаются развалить "Слугу народа" с помощью каналов в Telegram.

Об этом в интервью НВ рассказал глава партии "СН" Александр Корниенко.

"Сейчас многие пытаются держать нас в тонусе... Некоторые – и вовсе развалить. Это, в первую очередь, идеологически враждебные силы, инспирированные извне", – заявил он.

На уточняющий вопрос, не россиян ли в "СН" видят в качестве враждебной силы, Корниенко ответил: "Что-то с ними связано. Вряд ли в Ольгино (российская ботоферма, работающая на Кремль, – ред.) сидит определенная группа, которая этим занимается, хотя, может и так. Скорее всего, это местный отдел".

Также в "Слуге народа" прокомментировали истории с пранкером Джокером и каналом "Темный рыцарь", на котором регулярно появляются "инсайды" из фракции.

"Переписка Тищенко с Джокером – это его дело. Тема с Джокером где-то в чем-то фейковая. Это известные инструменты по дискредитации", – считает Корниенко.

А что касается "Темного рыцаря", то "мы иногда, по приколу, спрашиваем у Дубинского или Бужанского: "Ну, покажи телефон!".

"У Темного рыцаря много правдивой информации, но акценты часто изменены. Прослеживается линия: ничего у них не получится, дохлое дело... Еще нужно выяснить, – это один депутат делает или кто-то из наших коллег сливает информацию из общего чата", – добавил глава партии.

При этом, если "Темного рыцаря" все же поймают, Корниенко не знает, за что его выгонять из фракции: "А за что выгонять? Фракция будет решать. Пусть этот человек объяснит мотивы... Я не знаю, как бы я в таком случае проголосовал".

Напоследок Корниенко добавил, что в Telegram есть еще один канал – "Зеленый слоник": "Он не очень распространен, но тоже пишет инсайды изнутри фракции. А есть поверхностные каналы, которые берут новость и превращают в слухи".

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно фракция "Слуга народа" исключила из своего состава Анну Скороход и Антона Полякова. Депутаты часто голосовали в разрез с позицией большинства, а также критиковали руководство фракции.