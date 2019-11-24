Закревская: Шансы на расследование дел Майдана худеют вместе со мной

Адвоката Евгения Закревская, которая представляет в судах семьи погибших и пострадавших активистов Евромайдана, продолжает голодовку уже четвертые сутки. Она сообщила в Facebook, что уже потеряла 1,9 кг.

Она также утверждает, что с каждым днем уменьшаются шансы на расследование дел Майдана.

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она.

Закревская добавила, что в знак солидарности с ней 22 ноября объявили голодовку двое активистов из Мукачево: Михаил Шекета и Николай Колорович.

Напомним, вечером 21 ноября Закревская объявила голодовку. Она требует принять закон о ГБР с правкой, которая позволит следователям управления спецрасследований ГПУ перейти в Госбюро расследований. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такую правку примут, но не ранее 3 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября у ГПУ истек срок полномочий проводить досудебное расследование. Все дела из ГПУ передали в другие правоохранительные ведомства. Большинство дел Майдана перешли в ГБР.