Культурный обмен. В Москве к посольству Украины тоже принесли унитазы

В понедельник, 25 ноября, в Киеве активисты принесли под стены посольства РФ унитазы. Они были разрисованы в цвета российского флага, к ним также прилагались и трусы.

Акцию приурочили к годовщине захвата украинских кораблей возле Керченского пролива.

"Это бывшая в употреблении техника, гуманитарный конвой", – сообщили участники акции.

Аналогичная акция прошла и в Москвке, только там унитазы, разукрашенные в цвета украинского флага принесли под посольство Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Остапа понесло".

Россияне также украсили принесенные унитазы надписью "Поддержим боевую мощь Украины". Но поскольку пикет был не согласован, его участников задержала полиция.

Несколькими днями ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой также предлагал отправить "посылочку из унитазов" Украине. Он утверждал, что Россия вернула Украине корабли в полной комплектации.

"Но если нашим украинским коллегам нужно собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать", – заявил российский чиновник.

Скандал с пропавшим оборудованием на возвращенных Россией кораблях начался после того, как командующий ВСМУ Игорь Воронченко заявил, что Россия угробила украинские корабли. По его словам, на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы.

На появившуюся информацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который сообщил, что на ремонт военных катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу" понадобится три месяца. Он также подтвердил, что на катерах не хватает оборудования, а также части вооружения. Зеленский добавил, что Украина будет по этому вопросу обращаться в Россию.

В ответ на разгоревшийся скандал ФСБ выпустили видео, в котором показали, что якобы при передаче на кораблях были унитазы и остальное оборудование. Также там добавили, что вначале украинская сторона не имела никаких претензий к состоянию судов.

Там также заявили, что "если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны".

Поиронизировал по этому поводу и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что заявления Украины о пропаже техники с кораблей не повлияют на Нормандский формат.

Уже во вторник, 26 ноября, на пресс-конференции в Таллинне Зеленский заявил, что во время своего недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным он обсудил вопрос с возвращенными кораблями. Он заверил, что Украина ожидает от РФ возвращения всего изъятого с судов.

"Там нет всего технического оборудования. Мы обсудили, чтобы российская сторона вернула нам все, что было до этого. Можно и больше. Хотя бы наше", – сказал Зеленский.

Скандал с украденной техникой из украинских кораблей также широко обсуждался в российских СМИ. Так, в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" ведущий заявил:

"Ваш командующий врет на весь мир, что мы что-то у вас стащили. Зачем нам ваши плафоны и розетки? Сколько вам требуется унитазов?".

Ведущий программы "Время" на Первом канале Кирилл Клейменов заявил, что главком ВМС Украины не моряк, а танкист и не знает, как на самом деле выглядят унитазы.