"Унитазы не снимали": ФСБ утверждает, что корабли передала в нормальном состоянии

Российские силовики показали видео возвращения катеров и буксира украинской стороне

В ФСБ РФ заявили, что захваченные корабли были передане Украине в нормальном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", – говорится в сообщении.

"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой", – добавили в ФСБ.

Российские силовики сказали, что "произошло с кораблями от берегов Крыма до Очакова, ответственна украинская сторона".

Ранее командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы. Бывший главный военнуй прокуроро опубликовал докладную записку, составленную на имя командующего флотом адмирала Игоря Воронченко. В ней перечисляется все снятое оборудование - средства связи, оружие, а также унитазы и розетки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет по этому вопросу будет обращаться в Россию.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".