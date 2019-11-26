Федина о подготовке подозрения: Насиловать – законно, выражать свое мнение – преступление

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина заявила, что подготовленное ей подозрение ГБР является свидетельством существования "режима Зеленского".

Об этом она написала в Facebook.

"С сегодняшнего дня можем говорить про режим Зеленского. Давление на силовые органы – законно. Насиловать – законно. Участие в Антимайдане – похвально. Преследование и пренебрежение к военным – законно. Зачистка дел Майдана – законно. Заказывать проституток в парламенте – похвально. Зарплаты в конвертах – похвально. Кнопкодавство – похвально. Защита государства и собственное мнение – преступление", – написала Федина.

"Вам решать, в каком государстве жить", – добавила нардеп.

По словам нардепа Ирины Фриз ("Евросолидарность"), выборочное правосудие "как средство политических репрессий против оппонентов" стало "нормой для "слуг".

"Не стоит ждать или требовать от ГПУ и ГБР надлежащей реакции на сцены расстрела парламента в сериалах с участием действующего президента, за сравнение Украины с проституткой или открытия уголовного производства по публичным заявлением депутата от фракции "Слуга народа" о деньгах в конвертах, по кнопкодавству в зале ВРУ или вызов во время сессии валютной проститутки", – написала она в Facebook.

По словам Фриз, все это останется вне внимания от правоохранительных органов.

"Как говорил когда-то Муссолини: друзьям – все, врагам – закон. Кстати, именно это выражение полностью публично поддержал Путин, а Зеленский уже понятно которым следует путем и кого пытается дублировать. К сожалению, именно на этот ошибочный авторитарный путь затягивают государство", – пишет Фриз.

"Если мы не объединимся чтобы совместно противостоять изменению курса нашего государства на авторитарное, антиправовое образование под эгидой России, то очень быстро этот реалити-сериал вызывающе поставит точку на европейском будущем и на демократической Украине", – добавила она.

Напомним, ГБР в тесном сотрудничестве с СБУ направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Софие Федине. Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины. Также прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

Напомним, после визита президента Владимира Зеленского в Золотое, 27 октября депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о главе государства. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Как ранее сообщал Фокус:

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.