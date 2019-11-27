Нардеп Иванисов не учился в ВУЗах, которые он указал в биографии

Народный депутат Роман Иванисов, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях. Об этом сообщает ровенское издание "Четверта влада".

В биографии Иванисова на сайте Ровенского облсовета, депутатом которого он был в 2010-2015 годах, указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение "Правоведение", и в 2000 году получил диплом "Юриста – специалиста".

Перед выборами в Верховную Раду в 2019 году Иванисов изменил данные о высшем образовании в своей биографии. На сайте "Слуги народа" было указано, что он закончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист – специалист" (диплом с отличием).

"Когда появилась информация о судимости Романа Иванисова, мы отправили запросы в Запорожский национальный университет и Бердянский университет менеджмента и бизнеса. Оба университета указали, что Роман Иванисов не оканчивал университеты и диплома не получал", – сказано в сообщении издания.

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Роман Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

В Запорожском университете сообщили, что Иванисов среди стедентов вуза не числислся, а в Бердянске указали, что ему не выдавали диплом о высшем образовании.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

20 ноября нард Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.